Prolongation des quotas de réduction de la production Opep : Le PDG de Total salue la décision

Le PDG du géant pétrolier français Total, Patrick Pouyanné, a salué, vendredi, la décision de l’Opep et de ses partenaires de prolonger leurs quotas de réduction de la production jusqu’en mars 2018 pour soutenir les prix, estimant qu’elle contribuerait à une réduction des stocks dès le second semestre. «Je pense que l’OPEP fait bien son travail», a déclaré Patrick Pouyanné à des journalistes, en marge de l’assemblée générale des actionnaires du groupe. «C’est une bonne décision», a-t-il poursuivi. «La bonne décision, c’est d’être allé au-delà de six mois (de réduction de la production, NDLR) parce que cela permet d’avoir un horizon jusqu’en 2018». Les pays de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et leurs partenaires, dont la Russie, ont annoncé jeudi le prolongement de leurs quotas de réduction de la production jusqu’en mars 2018, afin de réduire les stocks mondiaux et soutenir les prix. Toutefois, la décision de l’OPEP a déçu un certain nombre d’investisseurs, qui espéraient que ces grands producteurs de brut aillent plus loin qu’une simple prolongement de neuf mois de l’accord mis en œuvre depuis janvier, alors que son efficacité se heurte au dynamisme de l’offre de pétrole de schiste en provenance des États-Unis. «On s’attend à ce qu’il y ait un vrai déstockage qui soit réalisé sur la deuxième moitié de l’année et je pense que s’il se réalise, les marchés l’intégreront, parce que pour l’instant le surplus de stocks de 300 millions de barils (...) n’a pas beaucoup diminué», a commenté Patrick Pouyanné. Entre «le sérieux» de l’Opep, qui respecte l’accord de limitation de la production à près de 100%, et la demande de produits pétroliers généralement plus forte en période estivale, «je pense qu’on va voir les stocks bouger. L’inconnue, bien sûr, c’est la production américaine, comme toujours», a-t-il ajouté. Après l’annonce de la décision de l’OPEP , les prix de pétrole ont connu une chute brutale jeudi de 5% et ce vendredi , les cours ont remonté légèrement. Vers 10H00 GMT (12H00 à Paris), le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juillet valait 51,80 dollars sur l’Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, en hausse de 34 cents par rapport à la clôture de jeudi. Dans les échanges électroniques sur le New York Mercantile Exchange (Nymex), le baril de «light sweet crude» (WTI) pour la même échéance cotait 49,17 dollars, en progression de 27 cents.