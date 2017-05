Relations algéro-japonaises : 2017, année de l’essor

Le 4 juillet 1962, le Japon a reconnu l’Algérie souveraine par un télégramme du ministre japonais des Affaires étrangères de l’époque, M. Zentaro Kosaka. Les relations diplomatiques ont été établies, le 28 novembre de la même année. Plus d’un demi-siècle s’est écoulé depuis. En effet, l’année 2017 verra la célébration du 55e anniversaire des relations diplomatiques algéro-japonaises. À cette occasion, l’ambassadeur du Japon en Algérie, Son Excellence M. Massaya Fujiwara, a tenu à partager ses réflexions, à travers une «lettre» adressée à notre rédaction et qui porte sur l’évolution des relations entre les deux pays et leurs perspectives d’avenir.

Optimiste, le diplomate estime que ces relations vont entrer dans «une nouvelle phase de maturité». L’ambassadeur japonais en poste à Alger a tenu aussi à rappeler que les relations entre l’Algérie et son pays ont été «exceptionnelles», durant les années 1970-1980. «Après l’indépendance, des entreprises japonaises ont joué un rôle central dans le développement des relations», a-t-il souligné. Ces entreprises étaient présentes dans divers secteurs. De la construction, de la raffinerie de pétrole à Arzew ou encore le complexe gazier à Hassi R’mel, en passant par les usines textiles de Nedroma, l’usine sidérurgique à El- Hadjar ou encore le barrage de Gargar, les entreprises nippones se sont engagées dès les premières années postindépendance dans la réalisation de projets importants, pour appuyer le développement de l’Algérie. Dans le secteur du commerce, les échanges portaient, notamment sur les produits hydrocarbures et des produits manufacturés, tels que l’automobile et les appareils électriques.

L’Algérie abritait aussi la plus forte communauté japonaise installée en Afrique. Cet élan a été «cassé» durant la décennie noire. Une période très difficile pour l’Algérie. Mais pas uniquement.

Selon l’ambassadeur japonais, la stagnation de l’économie japonaise, ainsi que l’attentat terroriste de Tiguentourine en 2013 y ont également contribué. Mais, relève M. Massaya Fujiwara, «aujourd’hui, il se produit une nouvelle dynamique» entre les deux pays qui sont sur le point de célébrer le 55e anniversaire de leurs relations diplomatiques. Sur le plan politique d’abord.

Les relations dans ce domaine sont «excellentes». Des consultations sont régulièrement organisées.

De même que des consultations sécuritaires et antiterroristes ont été entamées. En fait, le Japon apprécie «le rôle de l’Algérie pour la paix et la stabilité de la région». Pour l’année 2017, l’ambassade œuvre à organiser des dialogues au niveau ministériel sur des questions politique et sécuritaire, ce qui permettra de «donner des directives de future orientation des relations bilatérales à moyen et long termes». En ce qui concerne le volet économique, un nouveau partenariat gagnant-gagnant est en train de surgir. Chaque pays met en œuvre sa «nouvelle stratégie de croissance économique». Les investissements des sociétés japonaises, dans le secteur de l’automobile, entre autres, contribueront, selon l’ambassadeur Massaya Fujiwara, à industrialiser l’Algérie, par le transfert de technologie et du savoir-faire.

Le Japon apporte aussi son appui dans le domaine de développement des ressources humaines et des infrastructures de qualité, telles que les ports, l’électricité et le dessalement de l’eau de mer. De même que le gouvernement japonais s’engage à «continuer à soutenir la réforme de l’économie algérienne dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche, des énergies renouvelables et de la prévention contre les sinistres».

Les deux gouvernements font par ailleurs avancer les discussions pour installer un nouveau comité mixte public-privé. Au plan culturel, les échanges vont se multiplier par la création prochaine de l’Association d’amitié algéro-japonaise. Une Semaine japonaise sera organisée en automne, pour présenter les diverses cultures japonaises.

R. E.