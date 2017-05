Alliance Assurances/Bourse d’Alger : Bonnes performances

Figurant dans le quintet des entreprises cotées en Bourse, Alliance Assurances relève, dans un communiqué rendu public, sa bonne performance, s’élevant à 422 milliards de dinars, soit une hausse de 16.2%. Pour la société, il s’agit d’un corolaire «des efforts de management qui portent leurs fruits».

À propos du marché boursier, le premier responsable de la compagnie, Hassan Khelifati, avait relevé l’impératif de relancer la Bourse d’Alger. Cette institution qui visait, dans le cadre de sa modernisation, une capitalisation de 10 milliards de dollars pour cette année, n’a atteint que 457 millions de dollars. Une contreperformance qui l’a mis à mille lieues de son objectif. Le même document annonce également que les actionnaires d’Alliance Assurances percevront une rémunération en numéraire d’un montant de 45 DZD par action.

Les dividendes seront mis en paiement à partir du 18 juin 2017. La compagnie a poursuivi sa croissance en 2016. Son chiffre d’affaires a augmenté de 3% à 4 565 millions de DA, alors que le chiffre d’affaires du secteur stagne depuis deux ans. «Alliance Assurances démontre encore une fois sa solidité financière et sa confiance dans l’évolution de ses résultats. Cet exercice ayant été particulièrement bon, la Compagnie gratifie, par conséquent, les milliers d’actionnaires qui lui ont fait confiance, par ce dividende extraordinaire», ajoute le communiqué. Par ailleurs, le Pdg d’Alliance Assurances, M. Khelifati, avait expliqué ces résultats encourageants par un certain nombre de mesures prises par la compagnie : «Nous avons fait beaucoup d’efforts, en particulier en ce qui concerne notre système d’information. Nous avons également mobilisé nos équipes et nous nous sommes orientés vers le Top management qui touche jusqu’au plus bas de l’échelle au niveau de la compagnie.» M. Khelifati avait ajouté que le contrôle du travail des équipes a été renforcé, en plus de la création de nouvelles plateformes. Alliances Assurances, affirmait-il, passait d’une organisation verticale classique à la création de plateformes dédiées à la gestion des sinistres, à la production, à la gestion financières… Autrement dit, elle met en place une approche moderne susceptible de libérer les énergies au niveau local pour laisser des compétences au niveau central s’occuper du contrôle de l’activité. Le résultat net d’Alliance Assurances passait de 363 millions de dinars à 422 millions de dinars entre les années 2015 et 2016. En 2016, une performance cinq à six fois meilleure que celles réalisées par le marché des assurances dans sa globalité, et ce, ajoutait M. Khelifati, «malgré une conjoncture difficile et des défis à relever pour faire face à une concurrence déloyale». Le PDG d’Alliance Assurances avait relevé la volonté de la compagnie d’accorder à ses actionnaires des dividendes à hauteur de 50% au lieu des 30% habituels, «ce qui représente 40 à 42 dinars par action».

Fouad Irnatene