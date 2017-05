Regard : Quand le commerce ne chôme pas

Le ramadhan arrive enfin. Le mois des convoitises, des plans stratégiques et des transactions, à réussir, coûte que coûte, est là, pour faire le bonheur de tous ces spécialistes, ces flaireurs de bonnes occasions, à ne jamais rater pour exercer le métier qui tente tant les Algériens, ou du moins, une bonne partie d’entre-eux, en ce mois où le mot de la fin, revient, sans conteste, à ce fameux bol de chorba frik, quelques boureks bien dorés, à peine sortis de la poêle et bien entendu, la très indispensable bouteille «Hamoud Boualem», pour voir plus clair, avoir de la suite dans les idées également. Quelle veine de devenir commerçant, même un faux, fera l’affaire. Le plus beau métier, le meilleur, ne laisse pas indifférent, comme chaque année, jeunes et moins jeunes. Peu importe la nature du produit, à vendre, l’endroit, l’étal utilisé pour exposer sa marchandise et autres petits détails farfelus et sans grande importance quand sidna ramadhan est parmi nous. On se frotte certainement les mains, en ce mois, si particulier pour tous ces gens qui se reconvertissent, pour la bonne cause, il va sans dire, en vendeurs agrées. Certains se mettent même d’office en congé pour s’adonner au commerce ; à ce job, au magnétisme certain et avéré. Ces derniers, en fait, fins connaisseurs de la mentalité et du profil du consommateur algérien, durant le mois sacré du ramadhan, n’hésitent point à vendre tout ce qui leur tombe sous la main, l’essentiel étant de se faire un peu d’argent, pour financer un petit projet qui leur tient à cœur, à l’approche de la saison estivale, en tout simplement joindre les deux bouts, devenu, aujourd’hui, avec l’érosion du pouvoir d’achat, une entreprise difficile. La fièvre «acheteuse», s’érige, chez-nous, en tradition, défendue, bec et ongles, par les familles qui ne renoncent jamais à leur hobby, quitte à, verser dans un gaspillage qui crève les yeux. Il n’y a qu’à voir tout ce qui se jette quotidiennement pour comprendre pourquoi beaucoup se passionnent pour ce métier. Juteux, il l’est sans aucun doute, d’autant plus que notre consommation n’est plus la même, en ce mois de jeûne où les yeux sont souvent plus gros que le ventre. On sait que le ramadhan coûte cher, de nos jours, avec la spéculation, les éternelles et récurrentes flambées des prix. Ce n’est point étonnant, de voir des commerçants changer d’activité et de créneau et opter pour des produits de large consommation, pour profiter pleinement de la « baraka » de ce mois. Après tout, la seule activité qui n’est pas prête à chômer, c’est bien le commerce.

Samia D.