Chirurgie pédiatrique : Un centre régional d’excellence d’ici 2020

La promotion de la connaissance scientifique et le savoir-faire en management des établissements de santé, afin que les enfants aient accès aux meilleurs soins de santé dans leur pays, est l’objectif principal de la Fondation «Ibni» qui ambitionne la réalisation en Algérie d’un centre hospitalier spécialisé en cardiologie pédiatrique congénitale d’ici 2020. Un établissement de santé de chirurgie cardiaque dédié à l’enfant et financé par Med Investment Holding, initiative d’Abdelmadjid Kerrar fondateur de plusieurs sociétés dont Biopharm et Magpharm. Lors d’un séminaire international sur les cardiopathies congénitales organisé récemment à Alger, sous le haut patronage du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière et regroupant d’éminents professeurs, nationaux et internationaux, Lies Kerrar, chargé du suivi de ce projet, a déclaré que «pour accomplir sa mission, la fondation interviendra par des actions de formation et prévention. Elle pourra aussi intervenir, afin d’accomplir sa mission, en réalisant et exploitant un établissement de santé spécialisé performant au niveau international pour répondre aux normes internationales de santé. À cet effet, des partenariats ont été convenus avec Teda Hospital de Tianjin, en Chine, et San Joan de Deo Children Hospital de Barcelone, Espagne.»

Afin de prodiguer des soins de qualité et performants, M. Kerrar a expliqué : « on a besoin de rassembler et former des compétences et d’encadrer ces compétences avec des méthodes de gestions de classe internationale, notamment par des systèmes de protocoles médicaux formalisés. C’est un travail qui se fait avec les compétences locales et leurs partenaires internationaux.» Selon lui, la vision de ce groupe est que cette institution devienne, dans quatre générations, un établissement de référence et d’excellence dans le domaine de la chirurgie cardiaque de l’enfant. «Au départ, nous nous sommes intéressés au traitement et à la chirurgie des malformations cardiaques chez les enfants. Par la suite, nous avons étendu cela à d’autres chirurgies pédiatriques. Les services de cette clinique seront payants et nous allons œuvrer pour une meilleure efficacité, la

plus économique possible», a souligné M. Kerrar avant d’ajouter : «Les enfants de familles démunies seront pris en charge gratuitement, un fonds spécial va être mis en place afin de nous permettre de prendre en charge cette catégorie d’enfants.» M. Kerrar ambitionne de voir cette structure mise sur pied en périphérie de la wilaya d’Alger d’ici 2020. En ce qui concerne, le séminaire qui a regroupé des sommités mondiales en chirurgie cardiaque, M. Kerrar souhaite son renouvellement tout en jouissant d’une réputation basée sur la qualité des interventions et la crédibilité des intervenants.

W. B