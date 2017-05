Mercuriale : Tendance baissière

Au premier jour du Ramadhan, les prix des fruits et légumes, affichent une baisse remarquée. Lors d’une virée effectuée hier au niveau de certains marchés de la capitale notamment ceux de Ferhat Boussaad (ex-Meissonnier) et d'El Harrach nous avons constaté que les produits sont disponibles et à la disposition du consommateur. Cela dit, l’offre est plus importante que la demande.

En dépit de cela, les consommateurs, quant au maintien de la cadence, affichent leurs inquiétudes par rapport à l’évolution du marché, durant les jours à venir : « Durant ces dernières semaines, les prix des fruits et légumes sont raisonnables et en plus il y a des quantités importantes sur les marchés. Mais je souhaite que cette baisse de la mercuriale continuera sur le même rythme durant les prochains jours », estime un citoyen rencontré au niveau de l’ex-marché Meissonnier. Il faut reconnaître que durant ce mois béni, l’esprit mercantile de certains commerçants prime sur toute autre considération. Ce qui constituera, certainement, une lourde charge pour les dépenses des familles, surtout celles à faibles revenus. Le mois de Ramadhan, faut-il l’admettre, est considéré comme une période où les commerçants réalisent leurs meilleures ventes. Une opportunité à ne pas manquer pour gagner plus d’argent même à travers des pratiques illicites. La preuve étant que tout le monde devient, pendant ce mois, commerçant. Mais… pourquoi la hausse des prix pendant ce mois ? Les commerçants livrent toujours des arguments pas du tout convaincants aux yeux des citoyens mais aussi du point de vue du marché. Nous avons constaté, à titre d’exemple, que le prix de la pomme de terre varie entre 40 et 65 DA, le prix de la tomate oscille entre 25 et 40 DA. La courgette, légume très demandé par la ménagère a atteint les 60 DA. Quant au prix du piment et du poivron, ce dernier tourne autour des 70 DA. Concernant le prix de l’oignon, Il oscille entre 40 et 50 DA, tandis que les carottes sont toujours affichées à 70 DA. S’agissant du prix du haricot vert. Ce dernier varie entre 80 à 120 DA et va certainement connaître une hausse. Concernant le concombre, celui-ci est affiché à 50 DA. Le prix des aubergines a atteint les 50 DA. Quant au prix de l’ail, ce dernier est cédé à 120 DA. Par ailleurs, en ce qui concerne les prix des fruits, nous avons remarqué que ces derniers affichent la même tendance baissière. À titre d’exemple, les prix des abricots sont affichés entre 80 à 120 DA, la pêche oscille entre 80 à 200 DA. Ce qui a attiré notre attention, ce sont les prix du citron et de la cerise. Le premier est affiché à 300 DA quant au deuxième il a atteint les 600 DA. En ce qui concerne les viandes blanches, leur prix a connu une hausse pour atteindre 280 DA le kilogramme.

Quant aux viandes rouges fraîches, elles sont fixées à 1.300 DA. Sur les lieux, nous avons sollicité certains citoyens et commerçants afin de connaître leur point de vue quant aux prix des légumes et fruits affichés pratiqués cette semaine. Leur réponse est unanime : les prix sont un peu raisonnables, mais il est également nécessaire de renforcer le nombre de contrôleurs pour réguler le marché, durant cette période du ramadhan.

Makhlouf Ait Ziane