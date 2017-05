Abdelaziz Khettabi, DG de Magro : « Les fruits et légumes disponibles »

Le directeur général de l’entreprise de réalisation et de gestion des marchés de gros des fruits et légumes (MAGRO), Abdelaziz Khettabi, a assuré que les fruits et légumes de saison seront disponible durant tout le mois du ramadhan à des prix très abordables.

Le DG de MAGRO, qui s’exprimait à la presse en cette fin de semaine, a précisé également que le programme de développement de son entreprise, prévoit la réalisation de 8 nouveaux marchés aux normes internationales. Des structures qui viendront renforcer le réseau des 48 marchés existants à travers le pays. M. Khettabi a expliqué que les anciens marchés de gros, assurent un approvisionnement quotidien des produits, à des prix accessibles à tous, à l’exemple du marché de gros de Htatba dans la wilaya de Tipasa, et le marché des Eucalyptus dans la wilaya d’Alger.

De son côté le ministère du Commerce met en place des mesures visant la stabilité des prix et la préservation du pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Dans ce sens, plus d'une centaine de marchés spécifiques, dédiés à la vente des produits alimentaires de large consommation et d'habillement, seront installés durant le mois de Ramadhan à travers 45 wilayas, dans le but de stabiliser les prix et de préserver le pouvoir d'achat des ménages à faible revenu. Pour la wilaya d'Alger, 5 marchés seront implantés au niveau du Palais des expositions (Pins maritimes), à l'esplanade du siège de l'UGTA, à Bab El Oued, à Rouiba et à Chéraga.

A travers ces espaces, organisés en collaboration avec l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), il sera question de vendre des produits à des prix abordables et concurrentiels afin de renforcer et de préserver le pouvoir d’achat des citoyens à faible revenu, d'assurer un approvisionnement direct du consommateur en produits de large consommation et, aussi, de créer une certaine animation au sein des cités. En matière de contrôle au niveau de ces espaces commerciaux, le ministère du Commerce mobilisera des brigades afin de veiller à l'application de la réglementation en matière de respect des conditions d'hygiène et de conservation des produits exposés à la vente, fait-il savoir.



Le marché de gros de Sétif créera plus de 2.500 emplois



Le responsable a fait savoir par ailleurs que le premier marché de gros de la wilaya de Sétif entrera en service prochainement. Ce marché, qui sera géré selon le règlement en vigueur, va créer plus de 2.500 emplois. Le même responsable a indiqué que les déchets engendrés par le marché seront pris en charge et traité par des entreprises spécialisées pour la production de l’énergie électrique qui sera exploitée pour faire fonctionner les équipements du site.

Les autres wilayas concernées par ces nouvelles structures sont celles d’Ain Defla, Mascara, Guelma, Djelfa, Ouargla, Mila et Biskra. En l'absence de marchés de gros dont le rôle est important en termes de régulation des prix des produits agricoles et de disponibilité de la production agricole tout au long de l'année, la commercialisation des fruits et légumes en Algérie demeure otage de l'inflation induite par la spéculation.

En effet, les marchés de gros mettent un frein à l'inflation et assurent la disponibilité des fruits et légumes tout au long de l'année. Dans ce contexte, le gouvernement veut accélérer la réalisation de ces infrastructures qui jouent le rôle de régulateur de la production et de la commercialisation des produits agricoles.

Le ministère du Commerce évoque, la « faiblesse » des moyens disponibles pour lutter contre la spéculation dans l’activité commerciale, assurant que la lutte contre la spéculation se poursuit toujours, avec des moyens modestes. En effet, selon les chiffres du département du commerce, seuls 10.000 contrôleurs sont sur le terrain à l’échelle nationale alors que les besoins sont estimés à 200.000 contrôleurs. Avec ces effectifs, il est quasiment impossible de contrôler chacun des 3.250.000 commerçants en activité à travers le pays. Néanmoins, ces services ont annoncé leur intention d’être très présents sur le terrain, et de sévir contre tout contrevenant rencontré, ce qui va constituer un moyen de dissuader les autres commerçants qui outrepassent la réglementation.

Salima Ettouahria