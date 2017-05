Solidarité durant le mois béni : Le cœur sur la main

«Marchés de la solidarité», «restaurants de la Rahma», «couffins de Ramadhan», autant de termes d’actualité qui traduisent les actions caritatives en tous genres qui se multiplient pendant le mois béni.

Outre les 780 millions de dinars octroyés par le gouvernement pour venir en aide en faveur des couches les plus fragilisées, les entreprises, le patronat et même de grands groupes privés à travers le pays s’y mettent, eux aussi, en s’investissant dans des actions associatives et citoyennes envers les plus nécessiteux.

Néanmoins, le ministère de la Solidarité nationale a pris la plus grande partie de cette opération de solidarité nationale. En effet, la valeur des colis de denrées alimentaires distribués aux nécessiteux durant le mois de Ramadhan s’élève à « plus de 5.000 DA ». Des colis qui ont profité l’année dernière à quelque 900.000 personnes issues de catégories démunies, bénéficiaires de l’opération de solidarité Ramadhan et qui sont inscrites sur la liste de l’allocation forfaitaire de solidarité prise en charge par ce département ministériel. Les listes d’allocation forfaitaire de solidarité renferment plusieurs catégories de personnes sans revenu, notamment les pères de familles ou personne âgées de plus de 60 ans et vivant seules, les handicapés moteurs ou mentaux et les femmes au foyer.



Sonatrach, premier donateur



L’une des entreprises les plus engagées en la matière, est sans conteste, la compagnie pétrolière Sonatrach qui, via un communiqué publié jeudi, nous apprend que pas moins de 42.300 couffins seront distribués aux familles nécessiteuses à travers le territoire national à l'occasion du mois de Ramadhan.

L'opération de distribution a été entamée jeudi au siège de l'entreprise publique Edipal à Médéa où le PDG de Sonatrach a donné symboliquement le coup d'envoi de cette action solidaire renouvelée chaque année par l'entreprise, en présence des autorités locales de la wilaya de Médéa, de représentants des travailleurs et de cadres dirigeants du groupe pétrolier.

Outre ce lot de couffins, un lot de 1.000 couffins supplémentaires sera réservé pour les associations à caractère social. Les distributions des couffins seront conjointement opérées par les fonctionnaires des chefs-lieux de wilayas avec l'assistance des bénévoles des associations humanitaires locales. "Sonatrach, de par sa vocation d'entreprise citoyenne, a toujours apporté aide et assistance à la collectivité nationale".



Scouts musulmans algériens : des actions à la hauteur de leur réputation



On apprend aussi que plus de 1.200 couffins de Ramadan sur un total de 1.600 couffins destinés aux autres familles, dans les 57 communes de la capitale, ont été distribués, la semaine dernière, au profit des familles démunies à travers 30 communes de la wilaya, au titre des actions de solidarité à l'occasion du mois sacré par les Scouts Musulmans Algériens (SMA).

M. Bouallag, commandant des SMA, a précisé cette première opération de solidarité sera prochainement suivie par d'autres opérations de distribution de colis alimentaires (plus de 400) au profit des familles démunies résidant dans les communes de l'ouest d'Alger.

En outre, plus de 3.500 couffins seront distribués au niveau national, en vue de contribuer à alléger les charges au cours du mois sacré.

Le couffin en question contient les principales denrées alimentaires nécessaires telles que l'huile, le sucre, la semoule.

A ce titre, le même responsable a souligné que le Comité de solidarité relevant de la wilaya d'Alger a débloqué une enveloppe de 500 millions de centimes pour cette opération de solidarité, outre le concours de plusieurs entreprises et bienfaiteurs, et ce, dans le cadre des actions de solidarité et d'aide aux catégories vulnérables.



200 restaurants « Rahma » ouverts dans la wilaya d’Alger



Par ailleurs, plus de 70.000 familles démunies issues des différentes communes d'Alger ont bénéficié de subventions en prévision du mois de Ramadhan qui verra également l'ouverture de 200 restaurants "Rahma", a indiqué la Directrice de l'action sociale à la wilaya d'Alger, Saliha Maayouche.

"L'opération d'actualisation des listes a fait ressortir plus de 70.000 familles démunies auxquelles des subventions financières et couffins de Ramadhan ont été accordés dans le cadre de la solidarité" a-t-elle déclaré précisant que le budget de cette année (380 millions de DA) a augmenté par rapport à celui de l'année précédente, et ce grâce à la contribution du ministère de la Solidarité nationale à travers le Fonds de solidarité nationale outre les contributions de la wilaya d'Alger, du ministère des Affaires religieuses et du Croissant-rouge algérien (CRA). De son côté, Abdelmadjid Sidi Saïd a fait savoir que l'UGTA ouvrira, ce mois « 150 marchés de solidarité à travers tout le pays » ainsi que « plus de 50 restaurants Er Rahma » destinés aux démunis et aux voyageurs de passage pour se restaurer dignement au moment de la rupture du jeûne.

Quant au Croissant-rouge algérien, celui-ci a procédé, à la distribution des colis d’aide alimentaire en faveur de 25.000 familles nécessiteuses au niveau de plusieurs régions du pays.

Sarah A. B. C.