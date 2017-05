Par : Mahmoud Hussein

À cinq cents années de marche de ce Ciel, vivent les chefs des anges, ceux dont l'âme est la plus pure, qui portent le Trône de Dieu. Chacun d'eux a de multiples visages, de multiples ailes et un corps qui émet de multiples rayons de lumière. Aucun d'eux ne ressemble aux autres. Chantant à haute voix les louanges de Dieu, ils regardent le Trône sans cligner des yeux. Une seule des plumes d'une seule des ailes d'un seul de ces anges suffirait à aplatir le Monde. Seul le Très-Haut connaît leur nombre.

Au-dessus de tout cela se trouve un nuage. D'une épaisseur égale à celle des sept Cieux et des sept Terres, il est séparé du septième Ciel par une distance égale à celle des sept Cieux et des sept Terres. C'est au-dessus de ce nuage que se dresse le Trône de Dieu. Le Très-Haut est seul à savoir jusqu'où il s'élève.

Sur le Trône de Dieu sont gravées les images de tout ce qu'Il a créé sur la Terre et dans les mers. Et le Trône se pare chaque jour de soixante-dix mille nuances de lumière qu'aucune créature ne peut regarder. Et cependant toutes ces choses ne sont qu'une infime partie du Trône.

L'ange Ézéquiel le comprit lorsqu'il voulut admirer le Trône. L'ange était doté de dix-huit mille ailes, chacune étant séparée de la suivante par une distance de cinq cents années de marche. Dieu décida de doubler le nombre de ses ailes pour le porter à trente-six mille, puis Il lui ordonna : « Vole. » Ézéquiel vola durant vingt mille années sans pouvoir atteindre un pilier du Trône. Dieu redoubla encore le nombre de ses ailes, ainsi que ses forces et lui ordonna de poursuivre son vol. L'ange vola encore durant trente mille années, sans pouvoir atteindre un pilier du Trône.

Dieu dit : « Même en continuant de voler jusqu'à ce que le cor sonne l'heure du Jugement, de toutes tes ailes et de toutes tes forces, tu ne pourras pas atteindre un pilier de mon Trône. » Alors l'ange s'exclama : « Gloire au Très-Haut ! »

Lorsque le Très-Haut fut arrivé au dernier jour de Sa Création, avant de faire Adam, Il créa deux soleils de la lumière de son Trône. Puis Il voulut, comme Il l'avait prévu dans sa prescience, garder un soleil et voiler l'autre pour en faire la lune, et que la lune fût moins grande que le soleil. Cela dit, elle ne paraît si petite aux yeux des hommes que du fait de la hauteur du Ciel et de son éloignement de la Terre.

Si le Très-Haut avait laissé la lune semblable au soleil, on n'aurait pas pu distinguer la nuit du jour ni le jour de la nuit. Et le travailleur n'aurait pas su quand accomplir sa tâche ni quand percevoir son salaire. Et celui qui observe le jeûne n'aurait pas su quand le pratiquer et quand le rompre. Et la femme n'aurait pas su comment respecter le délai de veuvage. Et les musulmans n'auraient pas su quand faire leurs prières ni leur pèlerinage. Et les débiteurs n'auraient pas connu l'échéance de leurs dettes. Et les gens n'auraient pas su quand cultiver la terre et quand accorder à leur corps le repos mérité. Mais Dieu a plus de considération pour l'humanité et plus de miséricorde.

C'est pourquoi Il envoya l'Ange Gabriel frotter trois fois de son aile la face de la lune. Il ternit ainsi son éclat, ne lui laissant plus qu'une certaine clarté. Les linéaments noirs au creux de la lune sont les traces qu'il a laissées lors de cet obscurcissement.

En créant le soleil, le Très-Haut fit pour lui une roue dotée de trois cent soixante rayons et lui affecta trois cent soixante anges, choisis parmi les hôtes du Ciel d'ici-bas, dont chacun s'attela à l'un des rayons de la roue. Puis Dieu créa des Orients et des Occidents pour les différentes contrées de la Terre. A chaque jour correspond un nouveau lever de soleil et à chaque nuit un nouveau coucher. Entre le premier des levers et le premier des couchers, le jour le plus long se situe en été ; entre le dernier des levers et le dernier des couchers, le jour le plus court se situe en hiver.

Le Très-Haut créa ensuite une mer située à une distance de trois lieues au-dessous du Ciel d'ici-bas. C'est une onde suspendue dans

les airs par la grâce de Dieu, dont aucune goutte ne tombe jamais sur la Terre. Les étoiles se tiennent immobiles sur cette mer, qui file à la vitesse d'une flèche décrivant une ligne droite, comme une corde tendue entre l'Orient et l'Occident.

Par Celui qui tient entre Ses mains l'âme de Muhammad, si le soleil ne nous apparaissait pas au travers de cette mer, il brûlerait tout ce qui se trouve sur la face de la Terre, même les rochers et les pierres. Et si la lune ne nous apparaissait pas au travers de cette mer, les hôtes de la Terre en seraient à tel point éblouis, qu'ils se mettraient tous à l'adorer à la place de Dieu — tous à l'exception de ceux que le Très-Haut voudrait préserver, parmi ceux qui Lui vouent fidélité et obéissance.

Ayant créé la Terre, Dieu la dota de sept parures.

Il la dota des temps, parmi lesquels Il en distingua quatre — les mois sacrés, dont trois se suivent et le quatrième se tient seul. Les trois premiers sont Dhû al-Qi'da, Dhû al-Hijja et Muharram. Le dernier est le mois de Rajab.

Et Dieu dota la Terre des lieux, parmi lesquels Il en distingua quatre : La Mecque, Médine, Jérusalem et la Mosquée des Tribus.

Et Dieu dota la Terre des Prophètes — sur eux la bénédiction et la paix — en distinguant quatre d'entre eux : Abraham l'intime, Moïse l'éloquent, Jésus l'avenant et Muhammad le bien-aimé, bénis soient-ils tous les quatre, dépositaires des Livres, détenteurs des Lois, les plus résolus des hommes. Et Dieu dota la Terre de la famille de Muhammad, au sein de laquelle Il distingua quatre personnes : 'Ali, Fâtima, al-Hasan et al-Husayn — Dieu les agrée.

Lorsque Dieu eut créé le Paradis, Il dit à Gabriel : « Va voir le Paradis et ce que J'y ai prévu pour ses hôtes. » Gabriel alla voir et revint dire au Tout-Puissant : — Seigneur, nul n'entendra parler du Paradis sans vouloir y entrer.

Alors Dieu ordonna au Paradis de s'entourer d'obligations et dit à Gabriel :

« Retourne voir le Paradis et ce que J'y ai prévu pour ses hôtes. »

Gabriel retourna au Paradis et revint dire au Tout-Puissant : — Seigneur, je crains que nul ne veuille y entrer.

Lorsque Dieu eut créé l'Enfer, il dit à Gabriel : « Va voir l'Enfer. »

Gabriel alla voir l'Enfer et revint dire au Tout-Puissant : — Seigneur, nul n'entendra parler de l'Enfer et ne voudra y entrer.

Alors Dieu ordonna à l'Enfer de se parer de tentations et dit à Gabriel : « Retourne voir l'Enfer. »

Gabriel retourna en Enfer et revint dire au Tout-Puissant : — Seigneur, je crains qu'il ne reste personne qui ne veuille y entrer.