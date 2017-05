LSP : Remise des clés à 1.200 bénéficiaires

Prévue initialement à Ain-Taya, la cérémonie de remise des clés à 1.200 familles de la capitale bénéficiaires de logement de type LSP, social participatif, s’est déroulée finalement à Cheraga, jeudi dernier, en présence du wali d’Alger. Une action qui s’inscrit dans le cadre de la 22e opération du relogement des services de la wilaya, entamée lundi, et dont ont bénéficié 4.000 familles, dont 2.000 unités de type social et destinées au profit des locataires des habitations précaires (bidonvilles, caves, terrasses).

Abdelkader Zoukh s’est félicité à cette occasion sur l’avancée notable qu’ont connue de nombreux chantiers LSP, une formule qui a changé de dénomination pour devenir LPA (logement public aidé), et cité à ce propos le site le plus important de la capitale, en l’occurrence Draria où un programme de 1.600 unités est en cours de réalisation, avec des taux d’avancement plus qu’appréciables, en dépit du retard accusé dans l’ensemble du programme. « Un nombre important de bénéficiaires vont bientôt avoir leur logement à Draria.

Le rythme des travaux s’accélère désormais et on espère en finir définitivement avec ce site «, a-t-il ajouté en précisant dans la foulée que la distribution d’un second quota de 800 unités du même type de logements est prévu d’ici peu. Au total, les bénéficiaires de ces 1.200 logements LSP sont issus de 10 communes. Il s’agit de Cheraga, Sidi M'hamed, Ain Benian, Bordj El Bahri, El Marsa, Dar Beida, Heuraoua, Bab Ezzouar, Reghaia et Birkhadem. Ils ont pris quartier dans plusieurs sites, implantés à Cheraga (projet 174 logements), El Hammamet (projet 44 logements), Draria (projet 104 logements), Heuraoua (20 logements), Ain Benian (150 logements), Bordj El Bahri (612 logements), Réghaia (130 logements), Djenane Sfari de Birkhadem (107 logements) et Saoula (123 logements).

Le directeur du logement de la wilaya d'Alger, Smail Loumi, a révélé à cette occasion que 20.000 familles ont bénéficié à ce jour de logements de type LSP et rappelé que la wilaya d'Alger dispose d’un programme portant sur la réalisation de 42.000 unités, soulignant que les 22.000 logements restants seront livrés au fur et à mesure.

Redevances dues aux maîtres d'œuvre

Paiement de 60 milliards de dinars

Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a affirmé, hier à Alger, que près de 60 milliards de dinars seraient payés au titre des redevances dues aux maîtres d'œuvre en charge des projets de réalisation de logements. M. Tebboune qui intervenait en marge de la cérémonie d'installation du nouveau ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a indiqué que «La Caisse nationale du logement (CNL) versera, cette semaine aux maîtres d'œuvre, 60 milliards de dinars. Le dossier des redevances impayées dues à ces entreprises sera, ainsi, définitivement clos».

Pour le Premier ministre, le dossier de financement ne constituera plus une entrave à l'avancement des projets de réalisation de logements, ce secteur étant inscrit au titre des priorités pour ce qui est des dépenses publiques.

La CNL avait débloqué, il y a quelques jours, 74,60 milliards de dinars au profit des entrepreneurs et maîtres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logement dans les formules location-vente» (AADL) et logements publics locatifs (LPL-social).

14,78 milliards de dinars avaient été débloqués au profit des maîtres d'œuvre chargés de la réalisation de logements AADL et 59,82 milliards de dinars au profit des maîtres d'œuvre chargés de la réalisation des projets de logements LPL (social). (APS)