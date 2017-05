Attentats terroristes contre un bus dans la province de Minya (Egypte) et dans un terminal de bus à Jakarta : L'Algérie condamne avec vigueur

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a condamné «avec vigueur l'attentat terroriste sanglant qui a ciblé, hier matin, un bus dans la province de Minya ayant fait des dizaines de victimes innocentes parmi les citoyens égyptiens».

«Les criminels, qui ont planifié et exécuté cet acte ignoble et lâche, n'entameront jamais l'unité et la cohésion du peuple égyptien frère et ne saperont, en aucun cas, les valeurs de cohabitation pacifique séculaires», a indiqué le responsable dans une déclaration à l'APS. «Tout en exprimant nos sincères condoléances aux familles des victimes de cet acte barbare, nous réaffirmons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple égyptien frère dans leur lutte contre le terrorisme et notre rejet catégorique de ce phénomène étranger à notre religion, nos valeurs et traditions».



Au moins 28 morts



Les chrétiens ont encore été visés en Egypte où au moins 28 personnes, dont de nombreux enfants, ont été tuées par des hommes armés et masqués alors qu'elles se rendaient en bus dans un monastère copte, rapportent des médias citant un nouveau bilan. Cette nouvelle attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat mais elle intervient alors que la branche égyptienne du groupe terroriste autoproclamé Etat islamique (EI) mène depuis plusieurs mois une campagne contre la minorité copte. Selon le ministère de l'Intérieur, les assaillants étaient à bord de trois pick-up quand ils ont attaqué le bus qui amenait les passagers au monastère de Saint-Samuel, dans la province de Minya, à plus de 200 km au sud du Caire. Ils ont ensuite pris la fuite. Un grand nombre de victimes étaient des enfants.

«Nous condamnons vigoureusement la lâche attaque terroriste qui a ciblé mercredi dernier un terminal de bus à Jakarta (Indonésie), dans laquelle sont tombés trois policiers», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, dans une déclaration à l'APS.

«Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes et exprimons notre solidarité avec le gouvernement et le peuple indonésiens frères, de même que nous réitérons notre appel pour une conjonction des efforts et une unité d'action pour faire face au terrorisme qui menace la quiétude des peuples et la sécurité des Etats», a ajouté le porte-parole du MAE.