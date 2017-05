CNMA : La formation un sillon porteur

Plus de 80 agriculteurs, éleveurs et femmes rurales des wilayas de l’Est sociétaires et adhérents à la CNMA et CRMA (Khenchela, Souk Ahras, Tébessa, Oum El Bouaghi et Batna) ont participé, lundi dernier, à la Maison du Fellah d’El Hamma dans la wilaya de Khenchela à une formation sur les maladies du cheptel bovin et avicolesainsi que sur les choix variétales de cultures fourragères.

Cette 4e session de formation initiée par la CNMA sur son site Dar el fellah, lancée en prévision de l’été, une saison connue par la propagation des maladies parasitaires et infectieuses, est encadrée par des experts vétérinaires et des spécialistes scientifiques du domaine de l’INMV, de Timac Agro de Giplait ainsi que des spécialistes de la CNMA/CRMA.

Les éleveurs et femmes rurales participants ont été répartis sur des groupes traitant de la prévention contre les maladies du cheptel bovin et ovin contre la fièvre aphteuse, le prévention des volailles contre les différentes maladies dont celles dénommées Newcastle (pseudo-peste aviaire) et le Gumboro (bursite infectieuse) ainsi que la prévention dans les petits élevages, avec une formation destinées plus particulièrement aux agriculteurs et gérants de fermes pilotes GIPLAIT de l’Est et consacrée au choix des cultures fourragères pour l’alimentation du bétail.

Trois sessions de formation similaires ont été déjà organisées à la maison du fellah, ces programmes inscrits dans le cadre de l’information et de la sensibilisation des éleveurs et agriculteurs de la région se poursuivront jusqu’ en 2018. Les agriculteurs en formation seront également familiarisés avec les différents services et méthodes d’accompagnement qu’offre la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) par le biais des contrats d’assurance et de protection de leurs biens et récoltes contre divers risques.