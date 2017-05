Prix du pétrole : L’Accord n’est pas le seul paramètre influençable

Les cours de pétrole ont connu ces derniers jours une légère tendance haussière. Cette remontée des prix s’explique par la forte volonté des pays membre et non membre de l'OPEP d’aller vers la prolongation au-delà du mois de juin de leur accord de réduction de la production entré en vigueur le 1er janvier 2017 afin de rééquilibrer le marché. Il faut l’admettre, cet accord a permis durant les premiers cinq mois depuis sa mise en œuvre de remonter les prix du baril de brut.

Mais devant les importantes quantités des stocks des pays industriels et la relance de la production américaine de pétrole de schiste, les prix ont de nouveau baissé pour toucher encore une fois leur plus bas niveau, le 4 mai dernier où les prix de Brent ont atteint les 48,82 dollars. Après cette baisse, les prix du brut sont de nouveau en légère hausse. Le Brent a gagné neuf cents pour toucher les 54,24 dollars hier. Devant ces fluctuations des prix, plusieurs questions qui se posent. Comment peut-on expliquer cette hausse ? Jusqu'où peut-elle réellement aller ? Les prix peuvent-ils remonter à 60 dollars ? Autant d’analyses, pas forcément concordantes, animent les débats sur cette question. Mais, une chose est sûre : La règle de l’offre et de la demande permet d’expliquer une large part des évolutions des prix des cours de pétrole.

Pour mieux comprendre ces interactions, nous avons approché des experts du domaine. Le spécialiste en énergie, M. Saïd Beghoul, nous a déclaré dans ce sens que : «les pays producteurs membres et non-membres de l'OPEP sont condamnés à reconduire l’accord». «La réunion du jeudi dernier était certainement décisive», a-t-il dit. Il a précisé à cet effet que «si ces pays réduisent cet accord à 1.8 million de baril, les prix ne vont pas augmenter. Ils seront stabilisés à 45 dollars».

Et de poursuivre «à mon avis si les pays producteurs veulent réellement avoir les prix de baril à plus de 50 dollars, il faut qu’ils augmentent la réduction au moins à 2 millions de barils par jour».

S’agissant de la baisse des prix enregistrée avant la tenue de la réunion de Vienne, l’expert a fait savoir que «la chute est due notamment aux stocks américains qui sont toujours élevés et aussi à l’activité de forage qui a doublé ces dernières années». De son côté, Abdelmadjid Attar, ancien PDG de Sonatrach a indiqué que «les prix de pétrole ont été baissé relativement ces derniers temps, car il y avait beaucoup d’incertitudes.

D’une part sur l’augmentation de consommation mondiale qui n’a pas été confirmée par aucune agence d’analyse et, d’autre part, sur l’incertitude de prolongement de l’accord OPEP». «Maintenant il y a l'accord signé entre l'Arabie saoudite et la Russie qui est important puisque ce sont les plus gros producteurs de pétrole au niveau mondial mais à mon avis il n’y a pas que ce paramètre qui peut influencer sur les prix de l’or noir» a-t-il soutenu car, selon lui, d’autres paramètres plus importants sont à prendre en compte, notamment l’augmentation de la production des USA, il y a la baisse de la demande et également le taux de croissance de l’énergie mondiale qui est en train de baisser à cause du progrès technologique et le développement des énergies renouvelables, etc. Notre interlocuteur a fait savoir que tous ces paramètres vont influencer sur les prix qui vont rester bas au moins jusqu’en 2020.

M. A. Z.