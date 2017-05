Spécial Ramadhan

SÉTIF

Traditions et authenticité

Dans une ville où les senteurs de Ramadhan se propagent déjà dans l’air, les ménagères de plus en plus nombreuses sur les étals de marchés ou autres espaces où elles peuvent s’approvisionner à des prix acceptables vaquent ainsi, depuis plusieurs jours, à ces occupations, pour restituer à ce mois béni, la dimension qu’il mérite et toutes ses belles traditions, en dépit de la chaleur qui prévaut, mais qu’importe, nous dit cheikh Habi, dans sa blanche gandoura en dépit de son âge qui frôle déjà le siècle : «Combien de fois n’avons-nous jeûné sous des températures suffocantes dans les conditions pénibles qui ne nous permettaient pas de couvrir plus que la chorba dans le temps, mais on était heureux dans cette merveilleuse solidarité qui prévalait et qui nous faisait oublier le soleil torride, alors que nous étions, le jour, dans les champs à moissonner les parcelles de terre de nos pères. Alors, mon fils, remerciez Dieu et ne pensez surtout pas que Ramadhan est fait pour dormir.»

Hadja Lamria donne plutôt l’air d’être étonnée par ce «vacarme» et ces achats multiples : «On achète n’importe quoi et on se bouscule pour rien ! La baraka est d’abord dans les cœurs, et il faut s’y imprégner dès maintenant. Dans le temps, j’accompagnais ma mère au marché et on avait plaisir à accueillir ce mois béni. Je continue à le faire, mes filles qui sont mariées, aussi pour ne pas faire exception à ces belles traditions que nous continuons à entretenir avec beaucoup de plaisir.»

Non loin de là, dans ces quartiers populaires d’antan, du moins ce qu’il en reste, c’est le même intérêt qui est manifesté par ces ménagères qui s’attellent à faire le plein d’épices. Rien n’est laissé au hasard, et les vieux vendeurs qui avec le temps ont fini par acquérir une renommée, grâce à la qualité des produits écoulés, ne sont pas sans être sollicités plus que les autres. «Nous savons, ce qu’il faut pour le mois de Ramadhan, nous y mettons la qualité qu’il faut, ces senteurs sublimes que dégage chaque épice bien traitée, nous les avons apprises de nos pères et de nos mères qui savaient bien ce qu’elles veulent et conseillent les plus jeunes, quand bien même nous tenons dans ce contexte à préserver la réputation de nos aînés et ne faisons que dans la qualité», nous confie Youssef, qui ne tarde pas à se faire reprendre par Garmia qui ajoute : «Vous parlez de choses que vous n’avez pas vécues, mon fils. Avant, nous achetions bien avant Ramadhan des épices que l’on faisait sécher, comme la coriandre, et que l’on moulait à temps pour veiller à la saveur d’une chorba frik que l’on laissait mijoter le temps qu’il fallait dans une borma (soupière en terre cuite) sur la braise d’un kanoun.

La galette pour Ramadhan ou khobz eddar, c’était chaque jour, et on n’était pas fatiguées jusqu’au coup de canon qui nous annonçait le Maghreb. Alors, de quoi me parlez-vous mon fils, d’un monde que je connais bien et que j’ai vécu.»

À Sétif, comme partout ailleurs, toutes ces belles traditions, marquées également par un grand nettoyage préalable de la maison, arrivent tant bien que mal à survivre face aux effets d’une modernité qui ne dit pas son nom.

F. Zoghbi



MASCARA

Cachet préservé

Au-delà de la dimension spirituelle du mois de Ramadan et de sa portée religieuse comme étant un mois d’abstinences, de piété et de concorde, le cachet traditionnel de l’accueil ne déroge pas aux règles ancestrales des traditions de nos aïeux.

S’il y a une constatation notable à faire entre ce qui caractérisait le mois de Ramadhan dans le passé et aujourd’hui, c’est ce changement des ambiances, des couleurs où chacun trouve sa place pendant ce mois, les contrastes s’opposent. C’est en ces termes de sagesse que hadja Messaouda, une nonagénaire, nous explique ce qu’elle ressent dans le paysage et dans les familles, toutes générations confondues. «Il fut un temps, dit- elle, nous attendions ce mois béni avec plein de coutumes et traditions propres à la région de Béni Chougrane, maintenant ces us et legs ont été délaissés, et c’est bien dommage», ajoute-t-elle, que l’on ne s’intéresse plus à ce pan de notre culture ancestrale et de notre patrimoine, des racines précieuses, égarées, mais retrouvées fort heureusement d’une autre manière dans plusieurs hameaux et localités de la plaine de Ghriss. Pour en savoir plus, on a jugé utile de faire parler les jeunes générations des deux sexes, à propos du mois de Ramadhan et à l’université, où les étudiants s’affairaient à consulter leurs notes affichées au hall du département de langue française. Bouchra, 19 ans, vit avec ses deux mamans, sa mère et sa grand-mère.

Au début de chaque mois de Ramadhan, nous raconte-t-elle, toute ma famille se consacre aux préparatifs. Elle s’affaire particulièrement dans la cuisine qui devient le grand centre d’intérêt. Grands et petits contribuent à accueillir le mois avec ferveur. Prise entre deux générations, c’est aussi l’occasion pour la jeune étudiante d’écouter Halima se remémorer des traditions d’antan. «De mon temps, nous attendions ce mois, et nous lui consacrions beaucoup d’attention. Ramadhan d’autrefois ne ressemble pas à celui d’aujourd’hui, et traditionnellement pendant cette période, l’instant marquant la fin de la journée de jeûne est ponctuée d’un coup de canon. C’est le signal qui permet de prendre un verre d’eau tant attendu, de manger une datte et de se mettre à table en partageant le grand repas familial de la soirée. Avant l’indépendance de l’Algérie, l’annonce de la rupture du jeûne se faisait à Mascara d’une manière particulière. Face à l’entrée principale du cimetière Sidi Chadouli, les préposés à la cérémonie installaient, quelques instants avant que le soleil ne se couche, leur canon.» Enfants, se rappelle Si Benmoulai, nous étions là bien avant pour assister à ce spectacle dont nous ne nous lassions jamais.

«L’heure venue, le coup de canon était tiré. Dans un bruit assourdissant et une fumée opaque, on laissait éclater notre joie. Les jeûneurs n’avaient plus qu’à se régaler !»

À Mascara, avant la construction des HLM de la route d’Oran, ajoute notre interlocuteur, le canon était installé sur le terrain vague (souk el-barani) en face de la villa «Climo» mitoyenne avec le stock de bois de feu Bensahnoun. D’après les anciens, le dit terrain vague aurait servi de stade de football avant la construction de celui qui porte le nom de Mefleh Aoued.

Le choix du site était dicté par sa position qui permettait de visionner simultanément le signal lumineux émis à partir de la Grande mosquée (El-Djamaâ El-Kébir) à l’attention de l’équipe chargée du coup de canon et au préposé à la sirène implantée sur le toit de la mairie. Ainsi, la rupture du jeûne était annoncée successivement par l’appel à la prière, la sirène et le coup de canon.

La maison était déjà badigeonnée et la cuisine tout particulièrement décorée de tous les ustensiles dévoilant la plus belle couleur de cuivre. Toutes les provisions étaient faites maison, et nous ne manquions jamais de rien, parce que nous ne gaspillions rien. Ton grand-père, que Dieu ait son âme, disait toujours que la table sur laquelle s’étalait une profusion de plats, il y avait toujours des parts supplémentaires à offrir aux nécessiteux de passage. Chaque plat était préparé avec soin et constituait presque un rituel.

La maison sentait bon, continua Halima, et aux odeurs des plats soigneusement préparés tout au long de la journée, se mêlaient les parfums de bkhour et d’encens. Nous consacrions le temps qu’il faut pour que tout soit à la perfection. Aujourd’hui, tout est bâclé, faute de temps. En effet, la grand-mère représentait pour elle la patience dans les préparations faites maison. «Aujourd’hui, par contre, l’on n’a jamais le temps, et les produits industriels primaient dans le réfrigérateur», nous fait remarquer Amine, lui aussi étudiant en troisième année. Sa grand-mère, dit-il, n’aimait pas cet appareil ni son eau glacée. Tous s’entraidaient pour les différentes tâches.

Les feuilles de briks, qui connaissent un essor particulier pendant le mois de Ramadhan, étaient faites par la mère aidée par d’autres membres de la famille ou des voisines du palier. Elles s’affairaient alors avec une application pour préparer ces fameuses feuilles. En peu de temps, il y aura facilement une centaine de feuilles de briks disposées les unes sur les autres. Elles pourront servir pendant trois ou quatre jours, avant de recommencer l’opération. Avant la fin de la journée, les enfants attendaient avec impatience la rupture du jeûne. De notre temps, raconte la grand-mère, l’ambiance était agréable, car nous avions un sens inné de l’hospitalité, et le programme des veillées ramadhanesques était improvisé.

On s’endormait tard, et c’est au milieu de la nuit, une deuxième collation, c’est le s’hour. Elle réveillait doucement tout le monde, pour s’attabler de nouveau. «Les dattes étaient toujours présentes, poursuit-elle, par contre, il y avait toujours du petit-lait, le fameux lben, et du couscous à volonté. Mais qu’en est-il de tout cela aujourd’hui ? Ces habitudes culinaires sont souvent délaissées. C’est vrai qu’aujourd’hui, il ya un certain confort matériel, mais l’individualisme est très présent.»

A. Ghomchi

200.000 repas et 72.430 couffins seront offerts



Comme de tradition, pour venir en aide aux couches démunies et leur permettre de passer un bon mois de Ramadhan, la direction de l’action sociale de Sétif, agissant suite aux directives du ministère de tutelle et du wali qui a instruit l’ensemble des responsables directement concernés, a mis en place un ensemble de mesures pratiques allant dans le sens de la prise en charge des nombreuses familles qui sont dans le besoin et qui ont fait l’objet d’un recensement obéissant à des critères précis.

Dans cette wilaya connue pour être la seconde du pays par l’importance de sa population, le dynamisme du mouvement associatif à caractère humanitaire et les efforts consentis par l’État en faveur des couches démunies et des personnes aux besoins spécifiques. «Rien n’a été laissé au fait du hasard, toutes les dispositions humaines et matérielles ont été prises avec toutes les parties concernées, sous l’autorité du wali, pour que cette opération qui fait l’objet de préparation depuis le mois de janvier puisse se dérouler dans de bonnes conditions, et surtout ne laisser personne sur le bord de la route», souligne Sebti Terfaya, le directeur de wilaya de l’action sociale et de la solidarité.

Pour ce faire, un financement important est attendu pour couvrir tous les besoins de ce mois, autant pour ce qui est de l’opération couffins de Ramadhan et l’accueil de familles démunies dans des structures adaptées, notamment les restaurants du cœur qui seront ouverts à cette occasion avec des repas servis sur place ou pour être emportés. Aussi, un budget conséquent est programmé pour le financement de tous les besoins de ce mois béni au profit des couches démunies.

Un plan de financement qui fait ressortir, pour le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et la Condition de la femme, une participation satisfaisante de 25.000.000 DA, au moment où la wilaya ne lésine pas non plus sur les moyens et mettra 24.000.000 DA, avec en outre une dotation de 80.000.000 DA de la direction des affaires religieuses et des biens waqf.

Dans cette vaste opération de solidarité qui permettra de toucher toutes les familles qui sont dans le besoin, mais aussi d’autres franges non moins sensibles, les communes ne restent pas en marge, sachant que la participation attendue de ces Assemblées est établie à 273.600.000 DA, avec la traditionnelle contribution des différents partenaires sociaux qui ne manqueront pas de mettre la main à la poche et de se joindre à cette honorable initiative avec 46.835. 000 DA et veiller ainsi à ne pas faire exception à une règle bien établie dans cette wilaya où pas moins de 80.891 familles nécessiteuses sont recensées.

Une wilaya où la direction de l’action sociale prévoit en outre la distribution de 72.430 couffins bien achalandés durant ce mois de Ramadhan, dont la gestion sera marquée par l’ouverture de 67 centres de stockage et l’ouverture de 95 restaurants de la «Rahma», dont 63 le seront par des membres bienfaiteurs,14 par les APC et 14 par le mouvement associatif, dénotant ainsi l’hospitalité des habitants de cette wilaya où il est attendu, au fil de cette dynamique, la distribution de 200.000 repas durant ce mois, dont 110.000 a emporter et 90.000 servis à table. 850 travailleurs des communes et volontaires seront mobilisés durant tout ce mois.

F. Z.