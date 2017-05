Création Et Destinée

Dieu dicte tout ce qui sera, depuis le Commencement des temps jusqu’au Jour du Jugement.

Il crée les sept terres et les sept cieux. Le soleil, la lune, les anges. Les parures de la Terre. Le Paradis et l’Enfer. Au commencement, Dieu Tout-Puissant créa le calame.

Il lui ordonna : «Écris.»

Le calame s’exclama : «Seigneur, quoi écrire ?»

Dieu dit : «Écris la destinée.»

Alors le calame se mit à écrire, ce qui était et ce qui serait, jusqu’à la fin des temps.

Dieu créa la Terre le dimanche et le lundi ; le mardi Il créa les montagnes, avec tout ce qu'elles contiennent de bienfaits ; le mercredi Il créa les arbres, l'eau, les villes, les lieux habités et les lieux déserts. Quatre jours étaient passés. Le jeudi Il créa le ciel; le vendredi Il créa les étoiles, le soleil, la lune et les anges. Il restait trois heures. Durant la première de ces trois heures, Il fixa les échéances de qui doit vivre et qui mourir. Durant la deuxième heure, Il mit dans toute chose pouvant profiter aux hommes un facteur de corruption. Durant la troisième heure, Il créa Adam, l'installa au Paradis et ordonna à Satan de se prosterner devant lui. C'est au dernier moment qu'Il chassa Adam du Paradis.

Lorsque Dieu voulut créer le Ciel et la Terre, Il commença par créer une gemme verte, puis Il lui jeta un regard de commandement. Elle devint eau. Il continua de la regarder. Elle s'éleva, émit de la mousse, de la fumée, de la vapeur et frémit de la crainte que lui inspirait Dieu. Elle ne cessera plus de frémir jusqu'au Jour du Jugement.

De la fumée Dieu fit le Ciel et de la mousse Il fit la Terre. La première des terres à émerger de l'eau fut La Mecque. Et Dieu fit émerger toutes les autres terres en partant d'elle. C'est pourquoi elle a été appelée la Mère des Cités.

Lors de sa création la Terre ne comportait qu'un seul niveau, que Dieu scinda ensuite en sept niveaux. Depuis Son Trône Il dépêcha un ange, qui descendit jusqu'au-dessous du septième niveau, afin de porter la Terre sur ses épaules. Une main en Orient et l'autre en Occident, les paumes ouvertes de l'ange soutinrent les fondations des sept niveaux superposés et les stabilisèrent. Mais ses pieds n'avaient pas d'appui.

Dieu fit descendre du haut du Paradis un taureau doté de soixante-dix mille cornes et de quarante mille pattes et Il plaça les pieds de l'ange sur la bosse du taureau. Mais les pieds de l'ange n'étaient pas encore stables. Alors, du plus haut du Paradis, Dieu prit une émeraude d'une épaisseur de cinq cents années de marche, qu'Il plaça entre la bosse et les oreilles du taureau et sur laquelle les pieds de l'ange trouvèrent leur stabilité.

Les cornes de ce taureau, transperçant les différentes contrées de la Terre, les surplombaient comme les branches d'un candélabre au-dessous du Trône de Dieu. Ses naseaux étaient dans la mer et chaque va-et-vient de sa respiration durait un jour entier. Lorsqu'il inspirait, la mer montait et, lorsqu'il expirait, elle refluait. Mais ses pattes n'avaient pas d'appui.

Alors Dieu créa un rocher vert d'une épaisseur égale à celle des sept cieux et des sept niveaux de la Terre et sur ce rocher les pattes du taureau trouvèrent leur stabilité. Mais le rocher n'avait pas d'appui. Alors Dieu créa Nûn, la gigantesque baleine, et fit tenir le rocher sur son dos seul, à l'exclusion du reste de son corps. Et la baleine était portée par la mer et la mer était portée par le vent et le vent était porté par la puissance de Dieu.

Le monde, avec tout ce qu'il comporte, tient en deux lettres dans le grand Livre de Dieu. Il a suffi au Très-Haut de dire : «Sois», pour qu'il fût.

La distance qui sépare chaque Terre de la suivante est de cinq cents années de marche et il existe sept Terres. La première est celle où vivent les hommes. La deuxième est la demeure du vent, d'où partent tous les vents.

Dans la troisième vivent des créatures à visages d'hommes et à museaux de chiens ; elles ont des mains d'hommes et des pattes de vaches, des oreilles de chèvres et des fourrures de moutons. Ces créatures ne désobéissent jamais à Dieu, fût-ce le temps d'un clin d'œil ; elles ne portent aucun vêtement ; et leurs jours sont nos nuits et leurs nuits nos jours.

La quatrième Terre contient les pierres de soufre, destinées aux gens de l'Enfer, afin qu'ils entretiennent ses flammes. La cinquième abrite les scorpions de l'Enfer, chacun de la taille d'un mulet, dont la queue est comme une lance, portant trois cent soixante aiguillons, contenant chacun de quoi emplir trois cent soixante cruches de venin. Une seule d'entre elles, placée au centre de la Terre, suffirait à anéantir toute vie et à corrompre toute chose. Cette Terre abrite aussi les serpents de l'Enfer, longs comme des vallées, dotés chacun de dix-huit mille crochets, semblables à des palmiers, contenant de quoi emplir dix-huit mille cruches de venin. Si Dieu ordonnait à un de ces serpents de planter un de ses crochets dans la plus grande des montagnes de la Terre, elle s'effondrerait et redeviendrait poussière. De même, si un de ces serpents inocule son venin à un infidèle, les articulations de ce dernier se rompent aussitôt.

La sixième Terre contient les livres de comptes des habitants de l'Enfer, où sont consignées leurs actions et désignées leurs âmes malfaisantes. Dieu a fait enfin de la septième Terre la demeure de Satan et de ses soldats. On y trouve son refuge, avec, à l'une de ses extrémités, les poisons et à l'autre, les aquilons. Tout autour se trouvent les troupes de Satan, formées de géants et des démons les plus redoutables. Et ceux qui occupent chez lui le rang le plus élevé sont ceux qui jettent le plus grand trouble dans l'esprit des hommes.

Dieu créa les Cieux en forme de voûtes, fixées les unes aux autres par leurs bords, le premier Ciel, celui d'ici-bas, étant fixé au deuxième et le deuxième au troisième, ainsi de suite jusqu'au septième, qui est fixé au Trône de Dieu.

Dieu créa le premier Ciel, celui d'ici-bas, d'eau et de fumée. D'une épaisseur de cinq cents années de marche, il est situé à une distance de cinq cents années de marche de la Terre et cinq cents années de marche le séparent du ciel suivant. Sa couleur est celle du fer le plus brillant. S'y trouvent des anges faits d'eau et de vent, commandés par un ange qui est en charge des nuages et de la pluie et va répétant: «Gloire au Maître des Mondes !»

Dieu a donné au deuxième ciel la couleur du cuivre et une épaisseur de cinq cents années de marche. Il y a créé des anges de toutes couleurs, en rangs si serrés qu'on chercherait en vain l'épaisseur d'un cheveu entre leurs épaules. Ils proclament à haute voix : «Gloire au Tout-Puissant !» Dans ce Ciel, Dieu a créé un ange fait à moitié de feu et à moitié de glace, les deux moitiés soudées entre elles de telle sorte que ni le feu ne fait fondre la glace ni la glace n'éteint le feu. Cet ange va répétant : « Ô Toi qui unis la glace et le feu, unis les cœurs de tes adorateurs !»

Cinq cents années de marche séparent le deuxième Ciel du troisième, qui a la couleur de la pierre d'alun. D'une épaisseur de cinq cents années de marche, il est peuplé d'anges qui sont dotés, selon le cas, de deux ailes, de quatre ailes ou de six ailes, qui portent de multiples visages et proclament à haute voix : «Gloire au Vivant qui ne meurt jamais !»

Ils se tiennent en rangs serrés, comme un édifice d'un seul tenant et l'on chercherait en vain l'épaisseur d'un cheveu entre leurs épaules. Et cependant aucun d'entre eux ne connaît la couleur de son voisin, tant est grande la peur que Dieu leur inspire.

Cinq cents années de marche séparent le troisième Ciel du quatrième, qui a une épaisseur 'de cinq cents années de marche et la couleur de l'argent blanc. Là se trouvent des anges beaucoup plus nombreux que ceux du troisième Ciel, car les anges de chaque Ciel sont toujours plus nombreux que ceux du Ciel inférieur. Ces anges sont en continuelle prière, debout, agenouillés, prosternés. Lorsque Dieu charge l'un d'entre eux d'une mission, il s'élance et s'éloigne sans que son voisin s'en aperçoive, tant est grande la dévotion de tous, qui vont répétant : «Gloire au Très-Saint, le Miséricordieux, il n'y a de Dieu que Lui !»

Dieu créa le cinquième Ciel de la couleur de l'or. D'une épaisseur de cinq cents années de marche, il est situé à une distance de cinq cents années de marche du sixième. S'y trouvent des anges encore plus nombreux que ceux des quatre premiers Cieux réunis, qui ne cessent de s'agenouiller et de se prosterner, qui jamais ne lèvent les yeux et jamais ne les lèveront jusqu'au Jour du Jugement. Au Jour du Jugement ils diront : «Seigneur, nous ne T'avons pas adoré comme Tu le méritais !»

Dieu a créé le sixième Ciel d'une épaisseur de cinq cents années de marche, à une distance de cinq cents années de marche du septième. Fait d'un rubis rouge, il est peuplé des soldats de Dieu les plus méritants, dont le Très-Haut seul connaît le nombre. Ce sont eux que Dieu charge de missions auprès des habitants du Monde et qui vont, à voix haute, chantant les louanges du Très-Haut.

Dieu créa le septième Ciel d'une épaisseur de cinq cents années de marche. Là se trouvent les soldats de Dieu dont le nombre égale celui des grains de poussière dans la terre humide et des grains de sable dans les plaines, celui de tous les cailloux et de toutes les feuilles, celui de tout ce qui bouge. Et le Très-Haut crée tous les jours ce qu'Il désire créer. Ce Ciel est fait d'une perle blanche.