La lutte idéologique dans la pensée de Bennabi : Éveiller les consciences musulmanes

Les assistants à la conférence-débat intitulée « la colonisabilité et la lutte idéologique dans la pensée de Bennabi », organisée samedi dernier à la salle de cinéma Casino à Alger, ont appelé « à faire revivre la pensée du chercheur Malek Bennabi », car « ses idéologies restent plus que jamais actuelles ».

Lors de cette rencontre, l’ancien doyen de la faculté de sociologie de Bejaia, Hichem Cherrad, a tenu à préciser que l’état actuel du monde musulman et du monde arabe en particulier est dû à des mentalités attardées et un état psychologique qui influent sur la colonisabilité des personnes.

Après avoir précisé la nécessité de faire revivre la pensée de Malek Bennabi et de l’exploiter afin de mettre un terme à la crise mentale qui s’est répercutée sur la stabilité des pays, le conférencier à considéré que « l’islam tient à résister malgré les idéologies qui ciblent cette religion, dont la mondialisation, rappelant que Malek Bennabi est le premier à avoir utilisé le terme de mondialisation ».

Dans le même cadre, Hichem Cherrad a insisté sur l’importance de faire face à ceux qui ont un esprit de colonisabilité, qui reste un handicap psychologique et sème le pessimisme.

Le conférencier a rappelé aussi que Malek Bennabi a à son actif plus d'une vingtaine d'ouvrages traitant de civilisation, de culture, d'idéologie, de problèmes de société ainsi que d'autres sujets tel « le phénomène coranique » et les raisons de la stagnation, et le recul de la société musulmane en particulier. Par ses écrits, Malek Bennabi voulait éveiller les consciences musulmanes et relancer une renaissance de la société musulmane. Il n'a eu de cesse de critiquer vivement l'administration coloniale française par ses écrits et ses conférences. Il n'a jamais accepté la colonisation de l'Algérie par la France et le statut d'indigène octroyé par l'administration de l'époque aux autochtones algériens.

Le penseur s’éteignit en 1973, laissant derrière lui un héritage intellectuel dont le Phénomène coranique (1947), Lebbeik (1948) ; les Conditions de la renaissance (1949) ; la Lutte idéologique en pays colonisé (1958) ; Naissance d'une société (1960) ; le Problème des idées dans le monde musulman (1970) et le Rôle du musulman dans le dernier tiers du XXe siècle (1972).

H. Hamza