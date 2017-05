Promotion de l’amazigh : Un projet de loi sera examiné à l’APN

Le Secrétaire général du Haut Commissariat à l’Amazighité, Si El Hachemi Assad, a indiqué qu’un projet de loi organique portant sur la promotion de tamazigh a été élaboré en adéquation avec les dispositions énoncées par la nouvelle Constitution. « Ce projet de loi figure parmi d’autres textes destinés à donner une forme concrète à l'officialisation de tamazight, qui se distingue parmi les dossiers prioritaires que va avoir à examiner la nouvelle Assemblée populaire nationale (APN) récemment installée », a précisé M. Assad, qui s’exprimait, à l’émission L’Invité de la rédaction, de la Chaîne 3 de la Radio algérienne.

L’intervenant rappelle que, fin 2016, une commission restreinte, instituée au niveau du gouvernement, avait mis au point, un avant-projet de texte de loi. Un projet de texte qui nécessite, selon lui, une seconde lecture et à propos duquel le HCA a rédigé un mémorandum transmis à la présidence de la République. M. Assad tient à souligner que l’examen de cette loi va avoir lieu à un moment où son institution s’apprête à célébrer ses 22 années d’actions en faveur de la promotion de tamazight et de la création d’une académie qui lui sera consacrée.

Il estime, cependant, qu’il reste encore beaucoup à faire afin de réunir les conditions « objectives » pour assurer un bon démarrage à cette académie, l’une des « propositions phares » du Haut Commissariat à l’Amazighité. Il signale que depuis l’adoption des dispositions contenues dans la nouvelle Constitution, son institution planche sur divers objectifs, dont l’un concerne la « socialisation » de tamazight, afin dit-il, de mettre en adéquation la feuille de route du HCA et l’officialisation de cette langue. L’autre étape, ajoute-t-il, porte sur la « généralisation graduelle » de tamazight dans toutes les institutions de l’Etat, notamment avec les secteurs privilégiés que sont l’Education nationale et la Communication.

Revenant au contenu du mémorandum présenté par le HCA, le responsable explique qu’il propose de faire un inventaire des textes et amendements, dont un certain nombre, « sont en contradiction avec le principe d’officialisation de tamazight », telle la loi d’orientation de l’Education nationale énonçant que l’enseignement de la langue amazighe « est facultatif ». Pour faciliter la généralisation de tamazight, M. Assad considère qu’il reste à introduire une « batterie de textes » pour accompagner l’engagement pris par l’Etat d'officialiser cette langue millénaire.

Si El Hachemi Assad, qui s’est exprimé auparavant sur les ondes de la Chaîne I de la radio nationale, avait appelé tous les secteurs « à consentir davantage d’efforts dans le cadre de la promotion de la langue amazighe et à enseigner cette dernière pour le personnel de l’administration de tous les secteurs ». L’objectif tracé par le HCA est la généralisation progressive de l'utilisation de la langue amazighe dans le système de communication et dans l'éducation nationale, ainsi qu’au niveau des administrations. En outre, M. Assad avait indiqué que « le HCA était en train d’élaborer un dictionnaire en tamazight qui constituera une référence ».

Sur un autre registre, l’intervenant de la radio algérienne a fait savoir que « des efforts considérables ont été déployés par le HCA dans la traduction vers tamazight des textes des institutions de l’État algérien, à l’image de la Constitution, l’Appel du 1er Novembre 1954, et le Congrès de la Soummam. Sous forme d’affiches, ces traductions seront distribuées dans les écoles et publiées sur le portail électronique du HCA et de l’APS (Agence presse service) ».

Pour commémorer le 22e anniversaire de la création du HCA, M. Si El Hachemi Assad a indiqué que les textes des Nations unies ont été traduits en amazighe, à l’image de la Charte universelle des droits de l’homme et celle relative au droits de l’enfant.

A cet effet, le même intervenant a souligné qu’un programme intensif a été concocté par le HCA. Il s’agit, notamment, de la célébration du centenaire de la naissance de l’écrivain Mouloud Mammeri, à travers l’organisation de 13 manifestations à l’échelle nationale, et la mise en place d’une classe virtuelle pour l’enseignement de tamazight. Enfin le secrétaire général du HCA a exprimé l’espoir de lancer un journal quotidien public en tamazight.

