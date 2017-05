76e anniversaire de la mort du fondateur des SMA : L’approfondissement du sentiment patriotique

Le rôle important des Scouts musulmans algériens (SMA) dans l'approfondissement du sentiment patriotique chez les jeunes a été souligné, jeudi dernier, par le ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El-Hadi Ould-Ali.

S’exprimant lors d’une cérémonie organisée à l'occasion de la journée nationale des Scouts, coïncidant avec le 76e anniversaire de la mort du fondateur de l'organisation Mohamed Bouras, le ministre a en effet souligné que « l'approfondissement du sentiment patriotique chez les jeunes compte parmi les missions principales des SMA ». M. El Hadi Ould Ali a également mis en relief le rôle « actif » joué par les SMA dans « la sensibilisation des jeunes quant à la nécessité de préserver l'unité nationale qui s'inscrit dans le cadre de la fidélité au message des martyrs ». Le ministre, et tout en qualifiant les SMA de « véritable institution de citoyenneté active », a également rappelé les qualités du martyr qui était « éducateur de générations ». L’occasion sera mise à profit aux fins d’appeler les jeunes à suivre l'exemple de ce symbole qui a sacrifié sa vie pour le recouvrement de la souveraineté nationale.

Pour sa part, le commandant général des Scouts, Mohamed Boualleg a évoqué les principales activités des SMA au niveau national ainsi que les différentes conventions conclues par cette organisation avec plusieurs secteurs d’activités. M. Boualleg qui qualifie les SMA de « véritable force sociale en matière de sensibilisation des jeunes », a mis l’accent sur nombre de projets de cette organisation, mettant en exergue, dans ce cadre, la contribution apporté par des scouts dans l'accompagnement des pèlerins à l'intérieur et l'extérieur du pays. La cérémonie a été marquée aussi par la projection d'un film documentaire sur Mohamed Bouras et par la présentation d'un exposé sur les réalisations des Scouts musulmans algériens durant l’année écoulée.

Il faut dire que c’est en hommage, à Mohamed Bouras que la date du 27 mai a été instituée journée nationale des SMA. Le 27 mai est, pour rappel, le jour où a été fusillé par l’armée coloniale ce fondateur du scoutisme musulman algérien. Avant de tomber au champ d’honneur, Mohamed Bouras avait consacré sa vie entière au service du pays. Sa mission était de former et de préparer la jeunesse de l’époque à relever le défi qui était de chasser l’occupant de notre pays musulman. Il convient de rappeler, dans ce contexte, que c’est en 1935 que Mohamed Bouras a fondé le groupe El Falah, premier groupe SMA à Alger. Et c’est exactement, le 26 avril 1936, qu’il dépose les statuts pour la création du premier groupe scout musulman algérien «El-Falah». Ces premiers statuts furent rejetés par les autorités coloniales pour les mentions suivantes : « Scouts Musulmans Algériens » et « Education para-militaire ». Face à cet échec, Mohamed Bouras décide immédiatement d'entamer un long parcours à travers l'Algérie dans le but de susciter, dans chaque région, la création de groupes scouts et, aussi d'appeler à l'union les quelques organisations de jeunes existantes, afin de pouvoir donner corps à son intention de constituer un mouvement de scout authentiquement algérien. Son initiative a fini par porter ses fruits. Cela dit, face à son engagement et son militantisme, l’administration coloniale procède à son arrestation le 3 mai 1941. Le 8 mai 1941, il comparaît devant le tribunal militaire d'Alger sous des accusations lourdes « d'activités subversives et de collaboration avec l'ennemi (l'Allemagne) ». Mohamed Bouras fut condamné à mort et exécuté le 27 mai 1941 sur le terrain militaire d’Hussein-Dey. Son sacrifice ne sera pas vain. Des milliers de jeunes structurés rejoindront le maquis et participeront aux glorieuses batailles de libération. Aujourd’hui encore, 76 ans après la mort de Mohamed Bouras, des milliers de jeunes adhèrent aux Scouts Musulmans Algériens.

Soraya Guemmouri