L’Algérie célèbre la Journée de l’Afrique : Un destin commun solidaire

La Journée de l’Afrique a été célébrée, jeudi à Alger, à l’occasion de la célébration du 54e anniversaire de la création de l’Organisation de l’Union africaine, actuellement Union africaine.

Cette Journée a été célébrée en présence du président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, du ministre d’État, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale sortant, Ramtane Lamamra, du ministre des Affaires étrangères nouvellement désigné, Abdelkader Messahel, des membres du gouvernement et des membres du corps diplomatique accrédité à Alger. Dans son allocution d’ouverture, M. Lamamra a indiqué que «la célébration de cet événement s’inscrit dans le cadre d’une tradition bien établie en Afrique et témoigne de l’attachement de nos pays aux valeurs et aux idéaux fondateurs de l’OUA et qui imprègnent désormais leur démarche dans la prise en charge des besoins du moment, dans la voie de la réalisation d’un destin commun solidaire». «Dans une vision portée par la générosité et l’ambition, les pères de l’OUA ont posé, le 25 mai 1963, les fondements de ce qui est devenu aujourd’hui l’Union africaine et lui ont assignée comme objectif central, par-delà l’étape historique d’affranchissement du continent du joug colonial, grâce au parachèvement de sa libération, la promotion de l’Afrique en un acteur majeur dans les relations internationales, un acteur capable de traduire concrètement les attentes et aspirations des peuples africains et de transformer leurs conditions de vie», a souligné M. Lamamra. Intervenant en sa qualité de doyen des ambassadeurs africains à Alger, l’ambassadeur du Cameroun, Claude Joseph M’Bafou, qui est également représentant du Groupe Afrique, a relevé, dans son allocution, «le rôle» de l’Algérie dans l’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique, ainsi que ses efforts allant dans le sens du développement économique du continent. En ce sens, il a cité l’organisation par l’Algérie, au cours de l’année 2017, de plusieurs événements en relation avec l’Afrique, citant, notamment le Forum africain d’investissements et d’affaires, le Forum sur la gouvernance et les nouvelles technologies de l’information et de la communication, ainsi que la tenue de la première assemblée générale de l’Afripol. M. M’Bafou a également mis l’accent sur le développement durable en Afrique qui enregistre une croissance de +5%, appelant à persévérer dans cet effort afin de faire de l’Afrique, un exemple en matière de développement. Cette Journée a été clôturée par organisation d’un concert musical dédié à Afrique.



Une architecture institutionnelle complète



M. Ramtane Lamamra a indiqué que le continent africain s’est «progressivement» doté d’une architecture institutionnelle complète à même d’assurer la prise en charge «effective» des défis auxquels il doit faire face.

«Il est particulièrement réjouissant de constater que notre continent s’est progressivement doté d’une architecture institutionnelle complète et articulée autour d’organes politiques, législatifs, sécuritaires et économiques destinés à assurer la prise en charge effective de l’ensemble des défis auxquels le continent doit faire face à moyen et long termes dans une approche commune et inclusive», a indiqué M. Lamamra. Il a notamment cité le parachèvement de l’opérationnalisation de la Force africaine en attente et la «synergie» des actions bilatérales et multilatérales dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et les fléaux connexes, qui sont autant de «réalisations majeures» à mettre à l’actif de l’Organisation continentale, relevant «le rôle précieux et la place éminente» qu’occupe dans cette architecture le Conseil de paix et de sécurité dans sa vocation d’organe chargé de la prévention, la gestion et du règlement des conflits, ainsi que de la promotion de la stabilité sur le continent. Au plan de la lutte antiterroriste, M. Lamamra a relevé que la coopération interafricaine a enregistré «des avancées remarquables», avec, a-t-il précisé, l’arrivée à maturité du processus de Nouakchott, le niveau de fonctionnalité atteint par le Comité des services de renseignements et de sécurité africains (CISSA), ainsi que par deux «importantes structures» de sécurité sises à Alger, le CAERT et l’UFL. Il a également cité la première assemblée générale d’AFRIPOL, tenue récemment à Alger, venue, a-t-il dit, «fort opportunément couronner ce processus à tous égards exemplaire de coopération en matière sécuritaire et de lutte contre le terrorisme et les fléaux connexes». M. Lamamra a relevé aussi que la localisation du siège de l’AFRIPOL à Alger est «un autre témoignage de l’engagement de l’Algérie à la pleine réalisation de l’Agenda panafricaniste». Évoquant le bilan de l’année précédente de l’Union africaine, M. Lamamra a estimé qu’il est «plein de réalisations et aussi d’espoirs nouveaux dans la voie de la concrétisation progressive des idéaux et objectifs pour lesquels les pères fondateurs de l’organisation continentale ont consenti tant d’efforts». Il a rappelé, à cet effet, que le dernier sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’UA, tenu en janvier dernier à Addis-Abeba, a donné lieu à des «résultats substantiellement importants» ayant conforté l’Organisation dans sa vocation de «socle des valeurs du panafricanisme et de cadre approprié pour l’intégration politique et économique de l’Afrique».

M. Lamamra a en outre salué l’élection d’un «digne fils de l’Afrique», l’Éthiopien Tedros Adhanom Ghebreyesus, au poste de directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), estimant que cette distinction de l’Afrique, pour la première fois dans l’histoire de l’OMS, constitue un fait majeur qui permet de grands espoirs». Par ailleurs, M. Lamamra s’est dit «reconnaissant» envers le Président de la République Abdelaziz Bouteflika pour la confiance qu’il lui avait accordée quand il l’avait désigné au poste de chef de la diplomatie algérienne.

M. Lamamra a également félicité M. Abdelkader Messahel, promu ministre des Affaires étrangères, faisant observer que la coïncidence a voulu que M. Messahel soit désigné MAE, à l’occasion de la célébration de la Journée de l’Afrique, «un continent qu’il connaît parfaitement». De son côté, le ministre des Affaires étrangères nouvellement désigné, M. Abdelkader Messahel, a tenu à remercier le Chef de l’État pour la confiance placée en lui en le désignant chef de la diplomatie algérienne, s’engageant à être à la hauteur de cette confiance. M. Messahel a reconnu qu’il s’agit d’une mission «sensible», compte tenu de la situation prévalant en Afrique et dans les pays du voisinage. (APS)