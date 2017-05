ÉCLAIRAGE : Poursuivre les efforts

L’Afrique, ce 25 mai, était à l’honneur. En effet, chaque année, à cette date, on célèbre la Journée mondiale de l’Afrique. L’occasion de faire le point sur les progrès réalisés par le continent mais aussi, et surtout, de rappeler les multiples défis qui attendent d’être relevés et auxquels l’Afrique s’attelle tant bien que mal. Dans une allocution prononcée jeudi à l’occasion de la cérémonie de célébration, une tradition à laquelle l’Algérie ne déroge pas, le ministre (sortant) des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a tenu à souligner les avancées enregistrées au fil des ans. « Il est particulièrement réjouissant de constater que notre continent s’est progressivement doté d'une architecture institutionnelle complète et articulée autour d’organes politiques, législatifs, sécuritaires et économiques, destinés à assurer la prise en charge effective de l'ensemble des défis auxquels le continent doit faire face, à moyen et long termes, dans une approche commune et inclusive «, a indiqué M. Lamamra. Pourtant sur le terrain, la population africaine ne perçoit pas encore de manière tangible les progrès qui découlent de cette mise à niveau institutionnelle. Lors du forum mondial de l’économie qui s’est tenu en Suisse, du 20 au 23 janvier 2016, certains leaders africains ont saisi cette opportunité pour évoquer leurs défis en vue d’offrir à la population, qui devrait passer à 23,6% en 2050 (2,2 milliards), des conditions de vie meilleure et à la hauteur des potentialités dont recèle le continent. D’autant que les africains à l’ère de la globalisation sont devenus exigeants et ne manquent pas l’occasion de le montrer. Et pour cause, aujourd’hui encore, plus d’un demi siècle après l’accession de la majorité des pays à l’indépendance, dans de nombreuses contrées du continent les défaillances sont criardes. De l’éducation en passant par la santé, les infrastructures et l’énergie les déséquilibres sont tels que l’Afrique est pointée du doigt, d’autant que rien ne justifie ce constat. Les gouvernements africains en sont conscients et s’accordent sur la nécessité d’atteindre les objectifs fixés pour atteindre l’émergence industrielle et économique du continent, seule à même de lui permettre de se hisser à un niveau de développement conforme à ses ambitions et par la même de l’inscrire dans la durée. Consciente de ses contrastes, l’Afrique est décidée à y remédier. Mais faut-il aussi se rappeler que ce développement économique équilibré auquel les dirigeants africains tendent demeure tributaire d’un autre défi tout aussi vital pour le continent : celui de la stabilité et de la sécurité. Deux conditions sine-qua-non pour placer le continent sur orbite. Or cela ne peut se faire tant que le terrorisme perdurera sur les terres africaines. Il est vrai, certes, que dans le domaine de la lutte antiterroriste, des progrès ont été enregistrés, mais parce que la pauvreté touche encore des millions d’africains, les groupes terroristes exploitent ce terreau pour embrigader de nouvelles recrues.

Nadia K.