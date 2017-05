Formation des détenus : Clé de la réinsertion sociale

L’encouragement concret apporté par le Président de la République à l’enseignement et la formation des détenus, à travers les dispositifs de la grâce présidentielle et la réduction des peines au profit des lauréats aux examens de fin d’année scolaire, suscite un grand engouement au niveau des établissements pénitentiaires du pays. Sollicité par El Moudjahid, au lendemain de l’organisation des examens d’évaluation du niveau scolaire des détenus, à travers les divers établissements du secteur, M. Mokhtar Felioune, directeur général de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion des détenus, a affirmé que l’Algérie a réalisé des résultats positifs en matière de réinsertion sociale des prisonniers, précisant que cette année, 34.037 d’entre-eux suivent régulièrement les cours par correspondance, 1.150 dans l’enseignement supérieur et 7.246 dans des classes d’alphabétisation. Il a ensuite ajouté, qu’au vu des performances réalisées dans leurs devoirs, il s’attend à des résultats positifs aux examens de fin d’année de la part des détenus, en annonçant que 7.620 candidats se présenteront aux épreuves du BEM et 3.710 à celles du Bac, prévues le mois de juin prochain. L’année écoulée, a-t-il poursuivi, 4.917 détenus sur 6.266 candidats ont décroché le BEM (taux de réussite de 78,51%), alors qu’au baccalauréat, sur les 2.846 candidats qui se sont présentés aux épreuves, 1.770 l’ont décroché (taux de réussite de 62,19%). Le DG de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion sociale a saisi cette occasion pour rappeler également l’accroissement constant du nombre d’inscrits dans les cours d’alphabétisation, d’enseignement général, de la formation professionnelle ainsi que dans le domaine universitaire, ces 16 dernières années, en indiquant que pas moins de 333.100 détenus dans les divers établissements pénitentiaires du pays, se sont enregistrés cette année, dans les divers niveaux de l’enseignement et de la formation, loin des 1.182 prisonniers, figurant sur les registres durant l’année 1999/2000. Par secteur, la lecture des chiffres de l’administration pénitentiaire fait ressortir que le nombre de détenus qui suivent les cours d’alphabétisation depuis 1999/2000, a atteint le total de 71.890 cette année. Concernant les cours d’enseignement à distance, le nombre de détenus inscrits à ce jour s’élève à 251.677 alors que ceux qui fréquentent l’université sont de l’ordre de 9.533, à la rentrée 2016/2017.

Mourad A.