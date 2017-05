Gendarmerie nationale : Lutte implacable contre toutes les formes de criminalité

L’espace d’une visite de deux jours qu’il a effectuée mardi et mercredi derniers, au 1er Commandement Régional de Blida, le Commandant de la gendarmerie nationale a réitéré son engagement à mener une lutte « implacable » contre toutes les formes de criminalité et mis à profit cette opportunité pour donner des instructions « fermes » quant à la nécessité de « mobiliser » tous les moyens humains et matériels mis à disposition.

Selon en effet un communiqué de la cellule de communication du Commandement de la GN, le général-major Menad Nouba a souligné au cours d’une réunion tenue, à Msila, avec les cadres et chefs d’unités exerçant au niveau du territoire du 1er Commandement Régional la nécessité de faire preuve de plus de vigilance mais aussi de fermeté lorsqu’il s’agit de lutter contre la criminalité, y compris celles liées aux technologies de l’information et de communication, pour lesquelles la GN a mis en place de « nouvelles » formes d’organisations et de moyens « adéquats » dans la même logique de continuité de sécurité publique et de cybersécurité. Il a exhorté par la même occasion ses cadres à « privilégier » l’action du « renseignement sécuritaire » pour mettre hors d’état de nuire tous les réseaux criminels, particulièrement ceux dont l’action « affecte » la sécurité et la quiétude des citoyens, à travers une disponibilité « permanente » et en totale « coordination » avec les autres services de sécurité. « Le travail de proximité demeure à nos yeux une action fondamentale pour associer le citoyen dans sa sécurité et renforcer la confiance entre l’homme de loi et le citoyen, dans le respect mutuel et le strict respect des lois et règlements », a-t-il soutenu à l’issue de la présentation d’un bilan des activités des unités de la gendarmerie nationale, dans les domaines de la sécurité publique et la sécurité routière.

Pour revenir à cette visite du général-major Nouba Menad, qui l’a menée dans trois wilayas du centre du pays, celle-ci a été entamée par l’inauguration de nouveaux sièges d’unités, mis en service pour assurer une meilleure couverture sécuritaire. Le Commandant de la GN a inspecté à cette occasion des projets de réalisation d’infrastructures dans des Groupements territoriaux, inscrites dans le plan de développement et de modernisation de la Gendarmerie nationale en se rendant en premier lieu dans la wilaya de Tipasa où il a inspecté la brigade territoriale d’Ahmeur El Ain pour procéder par la suite, dans la commune de Sidi Ghilès, à l’inauguration de deux nouveaux sièges, l’un pour un Groupement d’Intervention et l’autre pour abriter la brigade territoriale de ladite commune, et ce, dans le cadre du « renforcement » de la couverture sécuritaire dans cette wilaya. Au cours de la même journée, il s’est déplacé au site du Peloton de Sécurisation de l’Autoroute, stationné à El Djebahia, relevant du Groupement Territorial de Bouira, où il a visité cette unité « modèle », créée dans le cadre du « renforcement » du dispositif de sécurisation de l’autoroute Est-Ouest et la lutte contre la criminalité itinérante.



Peloton de sécurisation de l’autoroute : un modèle



Au cours de la deuxième journée de sa visite et dans but de « s’enquérir » du plan d’action adopté pour la lutte contre toutes les formes de la criminalité, notamment sur les réseaux routiers, le Commandant de la Gendarmerie nationale s’est déplacé au Groupement territorial de M’sila où il y a visité l’Escadron territorial de Sécurité routière et la Section de Sécurité et d’Intervention (SSI), cantonnés à la localité d’El Mettarfa. Poursuivant son programme de visite dans cette wilaya, le général-major Menad Nouba s’est rendu à la daïra de Boussaâda, où il a visité quatre unités de la Gendarmerie Nationale, en l’occurrence la compagnie territoriale, les deux brigades (Territoriale et Sécurité Routière) ainsi que la Section de Sécurité et d’Intervention (SSI), implantées dans un même site, pour une optimisation de l’emploi de ces unités en charge de garantir la quiétude et la sécurité du citoyen et de ses biens. Dans le même site et dans le cadre de la prise en charge sociale, notre source a indiqué que le Commandant de la GN s’est enquit de l’état d’avancement du projet de réalisation d’une tranche complémentaire de 20 logements de fonction, destinés à l’hébergement des personnels. Après cela, le général-major Nouba Menad s’est dirigé vers le siège du Groupement d’Intervention de M’sila, abritant également une escadrille aérienne, où il a visité les sièges des deux unités ainsi que le projet de construction d’une nouvelle infrastructure destinée pour les hélicoptères dont dispose cette unité aérienne qui sert d’appui aérien, par excellence, aux différentes unités de la Gendarmerie nationale, concourant à assurer la sécurité des biens et des personnes dans cette région.

S. A. M.