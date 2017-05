Sortie de la 26e promotion des lieutenants de police : La force de l’encadrement

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a présidé, jeudi dernier à l'École supérieure de police Ali-Tounsi de Châteauneuf, à Alger, une cérémonie de sortie de deux nouvelles promotions de lieutenants de police, en présence du Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, des autorités locales, des représentants de la société civile, de la presse nationale, ainsi que des cadres de la Sûreté nationale.

Comme le veut la tradition, la demande de baptême de cette 26e promotion des élèves lieutenants (hommes) et la 10e des élèves lieutenants (femmes) de la police, au nom du martyr du devoir national, le commissaire de police, Zemam Lahcène, assassiné en mars 1994 par des mains terroristes, a été formulée par une élève et acceptée par les autorités. Dans son discours, l'officier a rappelé le rôle joué par le martyr et son dévouement à l’accomplissement de son travail. De son côté le général major Abdelghani Hamel a affirmé lors de son intervention d'orientation, que le citoyen « est partenaire à part entière dans l'équation sécuritaire », appelant les diplômés à être les « meilleurs ambassadeurs de l'institution de la sûreté nationale ». « Soyez les ambassadeurs de la police, veillez à la sécurité des citoyens et de leurs biens », a-t-il insisté.

Lors de son allocution, le directeur de l'Ecole, le contrôleur de police, Arezki Hadj Said, a fait savoir que les deux promotions composées de 501 diplômés, dont 402 lieutenants de la police (hommes), et 99 femmes ont reçu une formation fondamentale intensifiée durant 24 mois qui a porté sur les connaissances juridiques, professionnelles et techniques en plus de sessions pratiques et de programmes de qualification devant renforcer le potentiel des lauréats lors de l'accomplissement de leur mission.

Il a salué l'intérêt accordé par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales aux services de la police à travers son soutien matériel et moral afin de la "hisser au rang" des polices développées, soulignant par la même occasion les efforts du général-major Abdelghani Hamel, visant à améliorer les conditions socioprofessionnelles des assimilés de la sûreté nationale et à développer le système de formation. « Cette formation de qualité est le fruit des efforts déployés par le directeur général de la sûreté nationale. La formation a connu, sous sa direction, un grand saut qui se traduit par une intervention de qualité sur le terrain dans le domaine de la sécurité », a-t-il déclaré.

Il a mis en exergue certains des moyens et commodités mis au service de ce corps sécuritaire, à l’instar de la cité des entraînements.

L’accent a été davantage mis sur une formation de plus en plus poussée, rigoureuse et spécifique qui prend en compte toutes les données d'une police moderne qui, sur le terrain, maintient l'ordre dans des conditions de grande sécurité aussi bien pour le citoyen que pour le policier. « J’appelle l’ensemble des promus à représenter dignement l'Etat de droit, et à assumer leurs responsabilités pour protéger le citoyen, mais aussi, et surtout, appliquer la loi avec rigueur », a souligné Arezki Hadj Said.

D'autre part, la cérémonie a débuté par l'inspection des deux promotions par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales en compagnie du directeur général de la sûreté nationale, ensuite la remise des grades et diplômes aux lauréats et enfin la passation de l'emblème national entre les promotions sortante et débutante et la prestation de serment.

Une exhibition sportive et de combat a été présentée à l'assistance outre des simulations d'intervention de la police pour l'arrestation de voleurs ou criminels et des techniques d'autodéfense.

Il y a lieu de signaler que la cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki, du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, ainsi que des représentants des autorités militaires, des moudjahidine et d'associations de la société civile.

Sarah A. Benali Cherif