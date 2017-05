Le nouveau Premier ministre officiellement installé dans ses fonctions : M. Abdelmadjid Tebboune définit les priorités

A peine promu à son nouveau poste en vertu d’une décision du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le nouveau Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune a très vite défini les priorités de son plan d’action. Cette «urgence» réside dans la nécessité d’insuffler une dynamique à la fois productive et compétitive indispensablement indépendante des hydrocarbures. En d’autres termes, le premier défi à relever pour le nouveau gouvernement conduit par M. Tebboune est de réaffirmer davantage sur le terrain le nouveau modèle économique ayant pour principal objectif de rompre avec l’ère de la rente. Cette nouvelle orientation prônée par les hautes autorités de l’Etat a été déjà été engagée sur le terrain sous l’égide de l’ex-Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Ce que son successeur, M. Abdelmadjid Tebboune ne manquera pas d’ailleurs de le rappeler dans sa déclaration à la presse, jeudi dernier, au terme de sa prise de fonction officielle, à la suite d’une cérémonie de passation de consignes avec M. Sellal. «La reconversion de notre économie déjà entamée par mon prédécesseur, ami et frère, Abdelmalek Sellal, est une priorité qui s’impose» souligne, en effet, M. Abdelmadjid Tebboune qui persiste et signe en affirmant que cette «reconversion économique est à la fois nécessaire et urgente pour faire en sorte que notre pays ne dépende plus des fluctuations des prix des hydrocarbures». Dans cette optique, le Premier ministre, réserve déjà une place considérable pour le privé pour la consécration de cet objectif d’ordre économique. Plaidant pour une économie «saine et équilibrée», il a en effet assuré que dans le cadre de cette stratégie «le secteur privé aura toute sa place, peut-être même prioritaire, avec toute la régulation et le contrôle que doit faire le gouvernement, au nom du président de la République». Les modalités, et les mécanismes devant permettre la dynamisation de l’économie algérienne dans les secteurs hors hydrocarbures seront consignés en outre dans le Plan d’action du gouvernement qui, de l’avis du Premier ministre, sera exposé dans les détails incessamment devant les parlementaires des deux Chambres.

Ce qui obéit d’ailleurs aux dispositions de la Constitution révisée en 2016, notamment l’article 94 stipulant que «Le Premier ministre soumet le plan d'action du Gouvernement à l'approbation de l'Assemblée populaire nationale. Celle-ci ouvre à cet effet un débat général. Le Premier ministre peut adapter ce plan d'action, à la lumière de ce débat, en concertation avec le Président de la République.



Cap sur l’achèvement des programmes de logement, de santé et d’éducation



«Nous allons continuer la mission initiée par M. Sellal, avec les mêmes priorités qu'a fixées le Président de la République, qui sont l'éradication totale de la crise du logement, des bidonvilles, l'achèvement de son programme de logement, l’éducation et la santé» a indiqué en outre M. Abdelmadjid Tebboune. «Nous allons reloger tous ceux qui ouvrent droit, avec notamment l’achèvement du programme AADL, comme promis au nom du Président de la République, début ou au plus tard fin 2018, ainsi que la relance du programme social et rural», a-t-il assuré. Il a ajouté que le pays connaissait des «difficultés financières» mais pas de « blocages «, relevant qu’il y avait «des réorientations de certaines ressources financières au profit des priorités tracées par le Président de la République». M. Tebboune, a par ailleurs, tenu à remercier «très chaleureusement «le Président de la République pour la confiance qu'il lui a accordée pour diriger le nouveau gouvernement, en remplacement de M. Sellal «ami, frère et compagnon de route», qui a fait «un excellent travail dans des conditions très difficiles, et qui a réussi sa mission». La nomination de M. Tebboune au poste de Premier ministre, a été par ailleurs, très favorablement accueillie par d’autres partenaires fidèles à la politique du Président de la République. Le Forum des chefs d’entreprise (FCE) a affirmé par le voix de son président Ali Haddad que cette association réunissant des véritables capitaines de l’Industrie «apportera tout son soutien au nouveau Premier ministre en œuvrant ensemble à la promotion des énergies à même de redynamiser l'économie nationale et assurer une meilleure place à l'entreprise algérienne». M. Haddad a tenu, par ailleurs, à remercier l'ex-premier ministre, Abdelmalek Sellal, de son «engagement et responsabilité». De son côté, le Secrétaire général de l'UGTA, Abdelmadjid Sidi Saïd a tenu lui aussi à féliciter M. Tebboune pour la confiance que lui a accordé le Président de la République, en le nommant Premier ministre soulignant sa confiance en sa personne et en sa capacité à améliorer davantage la situations économique et sociale du pays, tout en remerciant M. Sellal pour tous les efforts qu’il a consentis.

Karim Aoudia

M. Tebboune ne dispose d’aucun compte sur les réseaux sociaux



Le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, ne dispose d’aucun compte sur les réseaux sociaux, a affirmé, hier, le Premier ministère, précisant que la création d’un compte pour le Premier ministre serait annoncée de manière officielle.