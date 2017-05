Le Président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement : Poursuivre les réformes

Le Président de la République a nommé jeudi les membres du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune, a indiqué un communiqué de la présidence de la République, dont voici le texte intégral :

«Conformément à l'article 93 de la Constitution, et après consultation du Premier ministre, son excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République, ministre de la Défense nationale, a nommé ce jeudi 25 mai 2017, les membres du gouvernement, dont la liste se présente comme suit :

Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune.

Vice-ministre de la défense nationale, chef d'Etat-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah.

Ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nour-Eddine Bedoui.

Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh.

Ministre des Finances, Abderrahmane Raouia.

Ministre de l'Energie, Mustapha Guitouni.

Ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni.

Ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aissa.

Ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit.

Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar.

Ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

Ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi. Ministre de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, Houda Imane Feraoun.

Ministre de la Jeunesse et des Sports, El Hadi Ould Ali. Ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition féminine, Ghania Eddalia.

Ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda.

Ministre de l'Agriculture du Développement rural et de la Pêche: Abdelkader Bouazgui.

Ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Youcef Chorfa.

Ministre du Commerce, Ahmed Saci.

Ministre de la Communication, Djamel Kaouane.

Ministre des Travaux publics et des Transports Abdelghani Zaalane.

Ministre des Ressources en eau, Hocine Necib.

Ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Messaoud Benagoun.

Ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le Pr Mokhtar Hazbellaoui.

Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali.

Ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua.

Ministre de l'Environnement et des Energies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati.

Par ailleurs, et conformément à l'article 92 aliéna 6 de la Constitution, le Président de la République, a également nommé ce jour, M. Ahmed Noui, ministre, Secrétaire général du Gouvernement.» (APS)

Nouveau gouvernement Tebboune : Des ministres prennent leurs fonctions

Le ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane

Concrétiser les orientations du président de la République

Le nouveau ministre des Travaux publics et des Transports, Abdelghani Zaalane, a pris, hier, ses nouvelles fonctions, suite à la nomination jeudi dernier, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, des membres du nouveau gouvernement, conduit par le Premier ministre, Abdelmadjid Tebboune. Lors d’une cérémonie de passation de pouvoirs avec Abdelmalek Boudiaf qui était en charge du secteur par intérim, en présence des cadres du secteur, M. Zaalane a présenté ses remerciements au Président de la République pour la confiance qu’il a placée en lui. Le ministre a ajouté qu’il va œuvrer «avec tous les cadres à concrétiser les orientations du présidents de la République ainsi que le plan d’action du gouvernement dans les deux secteurs (travaux publics et transports) qui ont une grande importance au plan social et économique». Le gouvernement parie sur les deux secteurs des transports et des travaux publics dans le contexte de la crise économique mondiale, a encore ajouté le ministre qui a remercié son prédécesseur pour la gestion de ces deux secteurs en tant que ministre par intérim. Né le 26 décembre 1964 à Souk Ahras, M. Zaalane est diplômé de l'Ecole nationale de l'Administration (ENA, promotion 1987) et est également titulaire d'un magister en Administration et développement. Le nouveau ministre des Travaux publics et des Transports a entamé sa carrière en 1990 comme cadre supérieur dans les collectivités locales jusqu'à 1999. Il a exercé par la suite comme secrétaire général de la wilaya de Tébessa (1999 à 2004) et de Batna (2004 à 2006). M. Zaalane a exercé comme wali, successivement, d'Oum El Bouaghi (2006-2010), de Bechar (2010-2013) et d'Oran depuis 2013 jusqu'à sa nomination à ce poste de ministre.



Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hazbellaoui

Favoriser l’avènement d’un nouveau système de santé

Le nouveau ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, le professeur Mokhtar Hazbellaoui, a pris ses nouvelles fonctions en remplacement de M. Abdelmalek Boudiaf. Lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs, M. Hazbellaoui a indiqué qu'il poursuivrait les efforts visant à améliorer le service, exhortant les travailleurs et les cadres du secteur à œuvrer pour «réunir toutes les conditions favorisant l'avènement d'un nouveau système de santé répondant aux normes de gouvernance modernes». De son côté, M. Boudiaf a adressé ses vœux de succès au nouveau ministre. Né Le 21 septembre 1963 à Alger, le professeur Hazbellaoui occupait le poste de directeur général de l'Institut national de santé publique (INSP) depuis 2016 et de chef de service ORL au Centre hospitalo-universitaire Lamine Debaghine (ex-Maillot) à Alger depuis 2017. Auparavant, le professeur Hazbellaoui exerçait comme chef de service ORL au Centre hospitalo-universitaire de Tizi-Ouzou, jusqu'en 2015. Il était également président du Conseil scientifique du CHU et de la faculté de Médecine de Tizi-Ouzou.



La ministre de la solidarité nationale, Ghania Eddalia

Soutien à la politique sociale de l’état

La nouvelle ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, Ghania Eddalia a pris ses nouvelles fonctions, en remplacement de Mme Mounia Meslem. Lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs, Mme Eddalia a souligné l'importance du ministère de la solidarité nationale, qu'elle a qualifié de «sensible et stratégique», d'où l'importance d'un «travail sérieux» et de la conjugaison des efforts avec les différents cadres du secteur aux niveaux central et local. Mme Eddalia a indiqué qu'elle poursuivrait les efforts consentis dans ce secteur en soutien à «la politique sociale de l'Etat», en vue de réaliser les objectifs du secteur. La ministre a présenté ses remerciements au Président de la République, qui lui a permis, pour la seconde fois, d'occuper le poste de ministre. De son côté, la ministre sortante, Mme Mounia Meslem a évoqué certaines réalisations et mesures prises au niveau du secteur, appelant les cadres du ministère à continuer à travailler pour la réalisation de davantage de projets. Mme Ghania Eddalia, nommée jeudi ministre de la Solidarité nationale et de la Famille et de la Condition de la femme par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a occupé auparavant le poste de ministre des Relations avec le Parlement. Née le 5 octobre 1963 à El-Affroun (Blida), elle est titulaire d'un magister en psychologie clinique à l'Université d'Alger et d'un diplôme d'études spécialisées en victimologie à l'université française de Dijon. Elle a occupé plusieurs postes dont celui de directrice centrale de la sécurité sociale de la wilaya de Blida. Elle est ensuite élue députée FLN au sein duquel elle milite depuis 1990. Mme Ghania Eddalia avait occupé le poste de vice-présidente de l’Assemblée populaire nationale



Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane

S’adapter aux défis du numérique

Le nouveau ministre de la Communication, Djamel Kaouane a affirmé que la priorité de son secteur consistait en la mise en œuvre de la feuille de route dont les contours ont été tracés par le Président de la République, précisant que «le secteur de la Communication doit s'adapter aux défis de l'ère du numérique». «Nous avons comme priorité de renforcer la liberté d'expression, consacrée dans la Constitution», à travers «la mise en œuvre de la feuille de route dont les contours ont été définis par le Président de la République, dans son message du 22 octobre 2016 et les grandes lignes tracées dans son message du 3 mai 2017», a indiqué M. Kaouane lors d'une cérémonie de passation de pouvoirs avec l'ex-ministre Hamid Grine, organisé au siège du ministère. «Le secteur de la Communication doit s'adapter aux défis de l'ère du numérique, aux nouveaux moyens de communication et aux progrès technologiques du 21e siècle», a indiqué le ministre, affirmant que cette responsabilité relevait essentiellement des «acteurs du secteur et de chaque responsable consciencieux au ministère». «Notre mission est de préserver la dignité du journaliste et d'assurer les conditions de travail adéquates», a-t-il soutenu, présentant ses remerciements au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance qu'il a placée en lui et pour la valorisation du travail qu'il avait accompli auparavant. Le ministre sortant, Hamid Grine a remercié, pour sa part, le Président Bouteflika, «pour la confiance qu'il a placée en ma personne durant ces trois dernières années», ainsi que les travailleurs du secteur, exprimant sa «joie» pour la nomination de Djamel Kaouane à la tête du ministère de la Communication. M. Djamel Kaouane, nommé jeudi dernier, par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en tant que ministre de la Communication, occupait le poste de Président-directeur général de l'Entreprise nationale d'édition, communication et publicité (ANEP). Né le 28 octobre 1960 à Alger, M. Kaouane a débuté sa carrière professionnelle en novembre 1984 en tant que journaliste au quotidien El Moudjahid. Entre 1987 et 1989, il a été journaliste à la Direction de l’Information de la présidence de la République dans le cadre du service national avant de reprendre sa carrière au sein du journal El Moudjahid, où il a été, notamment rédacteur en chef entre 1999 et 2008. De 2008 à mai 2015, M. Kaouane a été nommé directeur de publication du journal Le Temps d’Algérie. Marié et père de trois enfants, le nouveau ministre de la Communication est titulaire d'une licence en sciences politiques, spécialité relations internationales.



Le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua

Asseoir les fondements de la démocratie

Le nouveau ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, a pris ses nouvelles fonctions. La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du ministère des relations avec le Parlement, avec M. Azeddine Mihoubi qui était en charge du secteur par intérim. A cette occasion, M. Khaoua a présenté ses remerciements au Président de la République pour sa nomination, de nouveau, à ce poste, s'engageant à œuvrer «à accomplir la mission dont il est investi pour asseoir les fondements de la démocratie, d'autant que nous devons nous adapter à l'amendement de la Constitution par une série de lois». La nouvelle Constitution «confère de nouvelles prérogatives à l'opposition... et il faut opérer des changements profonds dans les lois organiques qui doivent être conformes à la Constitution amendée, laquelle jette les fondements d'une véritable démocratique et confère davantage de droits à l'opposition». Pour sa part, M. Mihoubi a félicité M. Khaoua pour sa nomination à ce poste qu'il avait déjà occupé, précisant que son expérience lui servirait dans ses missions à venir et son travail en tant que coordonnateur entre le Gouvernement et les deux chambres du Parlement.



Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tahar hadjar

Poursuivre l’effort consenti

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, a pris ses nouvelles fonctions.

La cérémonie de passation de pouvoirs s'est déroulée au siège du ministère avec Mohamed Mebarki, qui assurait les fonctions du ministre du secteur par intérim, indique un communiqué du ministère. Dans une déclaration lors de cette cérémonie, M. Hadjar a tenu à remercier le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour avoir renouvelé sa confiance en sa personne, rappelant que le secteur avait engagé «une multitude d'actions, notamment en matière de formation pédagogique, dont nous allons poursuivre l'effort déjà consenti». Pour ce qui de la prochaine rentrée universitaire, M. Hadjar a déclaré que son ministère «s'atèle à mieux préparer les conditions d'inscription de futurs nouveaux bacheliers ainsi que les autres actions que nous avons engagées dans ce sens.

Le ministre de l’Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui

S’acquitter de la responsabilité



Le nouveau ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abdelkader Bouazgui, a pris ses nouvelles fonctions. En marge de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Bouazgui a indiqué à la presse que le secteur de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche « est un secteur important », étant une alternative sur laquelle « mise le gouvernement pour développer l'économie nationale ». Le nouveau ministre a présenté ses remerciements au Président de la République pour la confiance qu’il a placée en lui, exprimant par là même son vœu de s'acquitter de cette responsabilité « dans de bonnes conditions », étant donné que le secteur « constitue le cœur du développement ». Pour sa part, M. Abdesslam Chelghoum a exprimé ses remerciements au Président de la République pour la confiance qu’il a placée en lui pour être à la tête de ce secteur pendant une année, affirmant que M. Bouazgui, « connu pour sa clairvoyance et sa grande expérience, apportera un plus au secteur sur lequel le gouvernement mise pour diversifier l'économie nationale qui passe par une conjoncture difficile ».

M. Bouazgui a occupé le poste de wali à Bordj Bou-Arréridj (1995), à Khenchela (2001-2005), à Batna (2010), Tizi-Ouzou (2010-2015) et Blida (2015-2017).



Le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali

Renforcer les acquis réalisés



Le nouveau ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a pris ses nouvelles fonctions. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Zemali a présenté ses remerciements au Président de la République pour la « confiance » qu'il a placée en lui, affirmant sa détermination à « poursuivre le travail engagé par ses prédécesseurs à la tête du secteur » dans le cadre de la stabilité, de la concertation, de la coordination et la coopération avec les partenaires sociaux et économiques pour renforcer les acquis réalisés en matière de stabilité sociale.

Il a, en outre, mis l'accent sur « l'impératif de redoubler d'efforts et d'initiatives et d'encourager l'action collective, l'entraide et la cohésion » entre les différentes services et organes pour assurer une « meilleure performance», soulignant « l'importance » que revêt son secteur et les prérogatives dont il est investi, lesquelles ont un impact direct sur les différentes franges sociales, en termes d'encadrement juridique des relations socio-professionnelles et d'encadrement du marché de l'emploi et de couverture sociale des travailleurs et ayants droit. « En dépit du progrès enregistré dans le secteur, de nombreux défis restent à relever pour améliorer la performance des dispositifs de l'emploi et la maîtrise du marché du travail et renforcer le système de sécurité sociale », a-t-il ajouté. Après avoir présenté ses remerciements à M. El Ghazi pour les efforts consentis durant son mandat à la tête du secteur, M. Zemali a indiqué qu'il s'agit là d'une grande responsabilité notamment en cette conjoncture sensible que traverse le pays d'où la nécessaire conjugaison des efforts et de la coopération au service du pays pour répondre aux aspirations des citoyens. M. El Ghazi a pour sa part présenté ses remerciements au Président de la République pour la confiance qu'il avait placée en lui depuis 2013 avant de présenter ses félicitations au nouveau ministre. Titulaire d'un diplôme en architecture (1987), M. Zemali avait occupé les postes de directeur général de l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ) (2011-2017), et de la Caisse nationale des congés payés et du chômage-intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique (CACOBATPH) (2006-2011), ainsi que le poste de directeur régional à l'Agence Nationale de l'Amélioration et de Développement du Logement (AADL) pour la région Ouest (2005-2006).

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Messaoud Benagoun

Promouvoir le tourisme



Le nouveau ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Messaoud Benagoun, a pris ses nouvelles fonctions en remplacement d’Abdelwahab Nouri. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, il a exhorté les cadres du secteur et l'ensemble des acteurs sur le terrain à « conjuguer leurs efforts pour promouvoir le tourisme en Algérie, dans le cadre de la mise en œuvre du programme du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans ce secteur ». M. Benagoun a estimé que le secteur du tourisme revêtait « une grande importance dans la réalisation du développement économique dans le contexte de recul des prix du pétrole à l'échelle internationale », soulignant que « les atouts culturels et intellectuels de l'Algérie permettent d'en faire une destination touristique par excellence dans la rive sud de la Méditerranée ».

Le nouveau ministre n'a pas manqué, à cette occasion, de saluer « les efforts consentis par son prédécesseur et les grands chantiers qu'il a lancés pour promouvoir le tourisme en Algérie ». L'ancien ministre du secteur a, pour sa part, rappelé « les réalisations enregistrées dans le secteur pour faire du tourisme une alternative économique suite à l'effondrement des prix des hydrocarbures sur le marché mondial ».



Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa

Atteindre les objectifs fixés



Le nouveau ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Youcef Cherfa, a pris ses nouvelles fonctions en remplacement d’Abdelmadjid Tebboune, nommé Premier ministre par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Lors de la cérémonie de passation de pouvoirs, M. Tebboune a précisé que « Monsieur Cherfa a gagné la confiance du Président de la République grâce au travail qu’il a accompli dans la wilaya de Annaba qui a connu un saut qualitatif depuis son arrivée », mettant en avant l’accélération « notable » de la cadence de distribution de logements et l’éradication des bidonvilles dans cette wilaya et l’apparition des premiers contours de la nouvelle ville de Draâ Errich.

Le Premier ministre a réaffirmé son engagement en faveur de la réalisation du programme du Président de la République dans le secteur de l’Habitat, soulignant que « les projets se poursuivront au même rythme, toutes formules confondues ».

M. Tebboune a assuré que le dossier des souscripteurs AADL de 2001 et 2002 « sera clos en 2017 à travers l’ensemble du territoire national », annonçant la distribution progressive, à partir de cette année, des logements AADL aux souscripteurs de 2013. Le Premier ministre a fait part de son « soutien total » aux efforts consentis dans le secteur, notamment par la mise à disposition des financements nécessaires aux projets, insistant sur le fait que le secteur « ne connaîtra plus aucun problème de financement à l’avenir ».

La Caisse nationale du logement (CNL) versera, la semaine prochaine, près de 60 milliards de dinars aux maîtres d’œuvre en charge des projets de logements, a-t-il dit, précisant que « le dossier des redevances impayées sera, ainsi, définitivement clos ». M. Cherfa a, pour sa part, adressé ses remerciements au Président de la République pour la confiance qu’il a placée en lui, soulignant sa détermination à « mettre pleinement en œuvre le programme du secteur ». « Nous poursuivrons la mission avec le même dynamisme, d’autant que le problème de financement ne se posera plus », a-t-il soutenu, se disant « convaincu de la capacité du secteur à atteindre les objectifs fixés ». M. Cherfa occupait depuis 2015 le poste de wali d’Annaba, après avoir occupé celui de wali de Laghouat en 2010.

Né en 1954 à Batna, M. Cherfa a également occupé plusieurs postes, dont celui de secrétaire général des wilayas de Souk Ahras et de Batna.

Le ministre de l’industrie et des mines, Mahjoub Bedda

Consolider la dynamique de la relance



Le nouveau ministre de l'Industrie et des Mines, Mahdjoub Bedda, a pris ses nouvelles fonctions, en remplacement de M. Abdesslam Bouchouareb lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère. Le nouveau ministre a exprimé sa reconnaissance au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, pour la confiance placée en sa personne, exprimant sa volonté de poursuivre le travail initié par son prédécesseur, Abdesslam Bouchouareb. « Le secteur de l'industrie dans notre pays enregistre, depuis six ans, une importante dynamique et une grande relance, à travers le lancement de plusieurs projets d'investissement. Je veillerai à assurer la poursuite des efforts consentis par M. Bouchouareb », a-t-il affirmé. Le ministre sortant, M. Bouchouareb a exprimé sa reconnaissance au Président de la République pour la confiance dont il a été investi, et souhaité « beaucoup de succès » au nouveau ministre dans l'accomplissement de ses missions. M. Bouchouareb a également remercié les cadres du ministère pour leurs contributions, ces trois dernières années, dans la mise en œuvre du programme du Président de la République, les appelant à continuer sur la même lancée. M. Mahjoub Bedda a occupé plusieurs postes de responsabilité dont le dernier était celui de président de la Commission des finances et du budget à l'Assemblée populaire nationale (APN).