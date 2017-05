REGARD : Le citoyen et ses ordures : Quelle responsabilité ?

Si la responsabilité de l’entretien et de la propreté des quartiers revient aux collectivités locales, qui prennent en charge la coordination des actions de chacun, on oublie facilement que le problème de l’accumulation des déchets relève du fait que les citoyens n’hésitent plus à utiliser la rue comme dépotoir.

Malgré les mesures prises par les collectivités locales pour inciter les citoyens à adopter un comportement éco-responsable, certaines mauvaises habitudes ont la dent dure… Jeter ses déchets par terre reste en effet pour beaucoup un geste anodin… Mouchoirs, couches bébé, peau de banane, cannettes, bouteille d’eau, sacs plastique, mégots de cigarette etc. Autant de déchets envahissants que l’on retrouve quotidiennement au niveau des quartiers, sur les trottoirs, les plages, les jardins publics... Si certains ont banni définitivement l’idée de pollution de leur esprit, pour d’autres, en revanche, le fait de jeter ses déchets dans la nature est devenu un acte mécanique, presque de l’ordre du réflexe.

En pole position des raisons qui expliquent cet acte: la nécessité de se débarrasser de ce qui nous encombre… Une bouteille d’eau n’a d’utilité que lorsqu’elle est pleine. Une fois vide, elle devient vite embarrassante et représente alors un objet dont il faut se décharger au plus vite. Malheureusement, les poubelles ne sont pas toujours à portée de main et jeter son déchet au sol devient alors une solution de facilité… Un acte déplorable auquel s’ajoute aussi un phénomène de dédouanement de responsabilité: « Et les autres ? S’ils le font c’est que ça ne doit pas être si grave que ça. De toute façon, les agents de l’hygiène sont payés pour nettoyer… ». Une manière de penser destructrice, qui nourrit le cercle vicieux de la pollution, car plus un lieu est sale et moins les individus en prennent soin…

La pollution est plus que jamais présente autour de nous et elle se voit. Les détritus que nous jetons infligent des dégâts irrémédiables à nos paysages : insalubrité, odeurs nauséabondes, maladies… Autant d’effets négatifs sur l’environnement qui se répercutent sur la santé humaine. Néanmoins, nous pouvons encore agir et le meilleur moyen d’y parvenir demeure en l’adoption du réflexe des «poubelles ». Elles sont faites pour récupérer les déchets et ne sont jamais bien loin. Généralement, à quelques pas à peine. Si on n’est pas en mesure de jeter son déchet à la poubelle, on peut le conserver dans son sac ou dans sa poche et on aura tout le loisir de s’en «défaire» une fois chez soi.

Sarah Sofi