Gestion des déchets ménagers : L’enjeu du tri sélectif

Le déchet signale l'emprise humaine et reflète ses technologies jusque dans l'espace sidéral, parcouru de résidus satellisés. C'est donc un «mal» ancien dont la fièvre moderne est devenue insupportable avec la concentration urbaine.

Le déchet suit l'homme comme l'ombre de sa présence : les ordures sont les traces de sa vie et les déchets techniques celles de ses activités. Les restes imputrescibles d'instruments résistants faits de roche, d'os, d'ivoire ou de corne découverts avec les premiers ossements humains sont les objets d'étude de l'archéologie préhistorique. Ils permettent de mieux connaître les sociétés humaines du passé et de retracer leur évolution. Dans la campagne, on expulse et disperse ses rejets sans graves dommages pour le voisinage.

A la ville, le rejet familial rejoint la rue : épluchures, humeurs et odeurs variées des vases de nuit, déjections animales, litières diverses, boues fétides du sol piétiné par les hommes et les bêtes. Une unanime répugnance est éprouvée pour cette commune gadoue. A Paris par exemple, en 1883, la « boîte à ordures » du préfet Eugène Poubelle devient obligatoire dans chaque foyer, ce qui facilite la collecte et respecte le chiffonnage traditionnel. Cette collecte municipale des déchets ménagers ne sera mise en place dans l'ensemble des communes rurales françaises qu'en...1975 !

Entre-temps, les techniques et les moyens industriels se sont adaptés au volume et à la diversité des déchets ménagers actuels : matières organiques, (cuisine, jardinage), papier, carton, bois, verre, métaux, plastiques (supports imprimés, emballages), produits chimiques (pesticides, herbicides, peintures, solvants, médicaments).

A la gadoue fertile s'est substitué le déchet encombrant, imputrescible, polluant, caractéristique du mode de vie de l'abondance. Par ailleurs, le développement artisanal et industriel —qui n'a cessé de s'intensifier et de se diversifier— engendre à présent des masses considérables de résidus diversifiés selon la nature de la matière traitée et le processus de la transformation.

La traditionnelle et facile habitude du rejet rural de tous ces déchets afflige, aujourd'hui, les banlieues des décharges répugnantes et dangereuses, notamment dans les pays en développement comme l'Algérie.

En effet, l'entassement désordonné est devenu critique et le simple ensevelissement dans le milieu naturel, dépassé.

La décharge, qui trouvait là une justification essentielle, est désormais condamnée. Sa suppression paraît cependant en contradiction avec l'expansion des rejets : à la fois le développement de l'économie moderne, utilisatrice de biens d'équipements rapidement démodés et obsolètes, et l'urbanisation du mode de vie moderne, gaspilleur de biens domestiques, sont tous deux générateurs d'abondants déchets.



Les pouvoirs publics face à l'enjeu du tri sélectif



Il faut savoir que l'activité « Déchets » dans notre pays est régie par la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, deux grands programmes pour la gestion des déchets ménagers (PROGDEM) et spéciaux (PNAGDES), des règlements et des instruments de mise en œuvre. La loi en question confère aux APC une compétence pour assurer le service public d'enlèvement et d'élimination des déchets dans notre pays. Les communes ou des groupements de communes ont donc la responsabilité d'élaborer et de mettre en œuvre des plans communaux de gestion des déchets municipaux et d'organiser sur leurs territoires respectifs la collecte, le transport et le traitement des déchets.

Sur le plan opérationnel, ce sont essentiellement les établissements publics dans les différentes wilayas qui assurent la gestion des déchets et l'administration des centres d'enfouissement technique, déchetteries et centres de tri. L'effort d'investissement en matière d'organisation et de mise en place d'installations dans ce segment en amont a été considérable depuis plus d'une dizaine d'années ; l'objectif premier des pouvoirs publics était de privilégier d'abord l'hygiène et la santé de la population. L'importance du dispositif d'encadrement réglementaire et matériel mis en place, s'il a permis de répondre aux objectifs de la politique de prévention et de réduction de la production et de la nocivité des déchets à la source, ne semble pas encore pouvoir réunir les conditions et les moyens nécessaires pour organiser les activités de tri sélectif et rendre possible la valorisation des déchets par le recyclage et leur traitement rationnel.

De nombreuses expériences et opérations pilotes, menées avec l'aide de la coopération internationale dans différentes wilayas, visent à éduquer le public au tri sélectif et au recyclage et à organiser sur le territoire des wilayas une gestion efficiente des déchets avec un système de tri performant.

Kamel Bouslama