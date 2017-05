10e journée nationale d’hygiène hospitalière

Les infections associées aux soins (IAS) sont largement répandues dans le monde. Elles figurent parmi les causes majeures de décès, de morbidité et d’invalidité parmi les patients hospitalisés.

En effet, les établissements de santé constituent un environnement dans lequel se trouvent rassemblé des sources potentielles d’infections chez les patients infectés ou colonisés, ainsi que des facteurs de propagation des bactéries, virus ou mycoses. Parmi ces facteurs de risque, on retrouve le non respect des procédures, le non respect des protocoles de soins et de traitement, la fréquence des transferts et évacuations des patients d’un service à un autre, la concentration de patients hautement vulnérables dans des secteurs à risque élevé (service de brûlés, de greffés, de soins intensifs, d’oncologie, des urgences, de néonatalogie…), auxquels peut s’ajouter un environnement dégradé et un surpeuplement constant et régulier (patients, personnels, visiteurs…).



Un nouveau défi mondial à gérer



La sécurité du patient est un enjeu de santé publique, bien sûr, mais également économique et politique. C’est ainsi que dans l’Union européenne, plus de 4,1 millions de personnes sont touchés chaque année par une infection nosocomiale avec 37.000 morts, 16 millions de jours d'hospitalisation supplémentaires et 7 milliards d’euros en coûts supplémentaires annuels sont enregistrés. Dans le monde occidental, environ 8% des patients admis dans les hôpitaux acquièrent une infection associée aux soins. En Algérie, le taux de prévalence des infections associées aux soins est double. Il se maintient pratiquement dans tous les services à un niveau moyen national qui dépasse les 18%. Un nouveau phénomène mondial est apparu ... L’émergence de bactéries hautement résistantes aux antibiotiques qui compliquent singulièrement la tache des établissements de santé. C’est dans ce contexte que s’est tenu jeudi dernier à l’auditorium de la faculté de médecine d’Alger Ziana, la dixième journée nationale d’hygiène hospitalière et de prévention des infections associées aux soins (IAS) organisée par l’hôpital Bologhine Ibn Ziri et la Société algérienne de Microbiologie Clinique (SAMIC). L’exposé du professeur Wahiba Amhis, présidente du comité d’experts chargés de la prévention et de la lutte contre les infections associées aux soins a porté sur l’impact de cette journée de formation et d’information qui a pour objectif de réunir tous les ans, à la même période, le mois de mai, les acteurs des différents hôpitaux nationaux, impliqués dans la mise en œuvre des bonnes pratiques en hygiène hospitalière et la prévention des infections associées aux soins y compris les infections nosocomiales. Depuis son lancement, le contenu de ces journées a permis de traiter tous les thèmes fondamentaux de l’hygiène hospitalière et la prévention des IAS comme, la règlementation, l’hygiène des mains, le bionettoyage, la stérilisation, les IAS en réanimation, en chirurgie, en gynéco-obstétrique, en néonatologie… ainsi que la résistance des bactéries aux antibiotiques et leur problématique en thérapeutique. Depuis 2015, des directives nationales sur l’hygiène de l’environnement dans les établissements de santé publics et privés sont mises en application par le ministère de la santé et cet événement concours à sa diffusion. Du reste, la présentation du médecin hygiéniste du Service d’hygiène hospitalière du CHU de Bordeaux (France) a rappelé, au titre des échanges d’expérience, que «l’organisation de la lutte contre les IN en France repose sur la règlementation de mai 2006 qui a repris l’obligation pour tous les établissements de santé d’organiser en leur sein la lutte contre les IN, incluant, de plus, la prévention de la résistance bactérienne aux antibiotiques.» Le programme des CLIN et/ou des commissions équivalentes comprenait les missions suivantes : la Prévention, surveillance et signalement des IN, l’information et la formation des professionnels de santé, l’Evaluation des pratiques et le bon usage des antibiotiques.»

Les textes actuellement en vigueur en France insistent sur le caractère obligatoire de la constitution d’une équipe opérationnelle d’hygiène (EOH) dans chaque établissement de santé (ES), avec une formation adaptée et du temps dédié. L’EOH inscrit son action dans la démarche globale d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins de l’ES. Les missions de l’EOH consistent à impulser et coordonner la gestion a priori du risque infectieux nosocomial dans ses différentes dimensions (environnement, actes de soin, état de santé du patient), impulser et coordonner la gestion a posteriori du risque infectieux nosocomial par le signalement, l’investigation et les interventions lors d’infections, les surveillances épidémiologiques, le suivi d’indicateurs, …promouvoir la formation et l’information sur le risque infectieux nosocomial, pour les professionnels, les patients et les usagers.



Stratégie nationale de lutte contre les infections nosocomiales et priorités du ministère de la Santé



Dans son exposé , le Dr Amrani représentante du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière (MSPRH) s’est étendue sur les 4 axes stratégiques fondamentaux autour desquelles s’articule cette stratégie, à savoir, la surveillance et l’évaluation, la mise en place des bonnes pratiques d’hygiène de base, la gestion optimisée de l’environnement hospitalier et la formation des personnels de santé et l’information des usagers des établissements de santé.

Il apparaît clairement, à travers cet exposé, l’importance qui est accordée à l’hygiène des mains qui doit constituer une priorité absolue pour tous. L’ hygiène des mains doit impérativement débuter par un protocole de lavage simple des mains avec un savon liquide doux à usage fréquent dans une première étape puis se poursuivre par une désinfection des mains par friction avec une solution hydro alcoolique répondant aux normes.

La représentante du MSPRH a annoncé la production imminente des solutions hydro alcooliques par l’Institut Pasteur d’Algérie. Elle a mis également en exergue les directives nationales relatives à l’hygiène de l’environnement dans les établissements publics et privés établies par le ministère de la Santé et élaborées par le Comité national des experts chargés de la prévention et de la lutte contre les IAS. C’est ce référentiel, diffusé en 2016, sur lequel repose l’un des axes fondamentaux, à savoir, la formation et l’information. Outre ces acquis qu’il convient de préserver et pérenniser, des perspectives ont été tracées sur le court, moyen et long terme. Par ailleurs, le ministère de la Santé ambitionne d’instaurer une culture des bonnes pratiques en hygiène par une action symbolique mais non moins incitative qui consiste à faire signer la Charte de la sécurité des patients par les Directeurs des établissements de santé. Une épidémie grave à Acinetobacter baumannii résistant aux antibiotiques en réanimation.

L’Acinetobacter baumannii multirésitant aux antibiotiques, qui est une bactérie opportuniste de l’environnement, a largement émergé ces dernières années dans le milieu hospitalier algérien en général et dans les services de réanimation en particulier. C’est l’atteinte respiratoire qui arrive au premier plan. Ce germe diffuse rapidement dans l’environnement et peut sévir à l’état endémique avec des bouffées épidémiques. Dans le service de réanimation de l’hôpital de bologhine Ibn Ziri, le taux d’incidence des infections associées aux soins enregistré a été de 28,7% en 2014, de 42,8% en 2015 et de 16,6% en 2016. Un effectif de 52 patients infectés soit 61,90 % ont tous présenté au moins une infection à Acinetobacter baumannii multirésitant aux antibiotiques.

Face à cette situation alarmante, en octobre 2015 a eu lieu la première désinfection aérienne au peroxyde d’hydrogène et ions d’argent. Un résultat spectaculaire avec Zéro cas d’infections à Acinetobacter baumannii a été obtenu durant les trois premiers mois ayant suivi la désinfection. A partir de 2016, un seul cas a été enregistré de janvier à avril 2016, puis en l’absence de désinfection et fléchissement de la vigilance liée aux précautions standard dont l’hygiène des mains constitue la première des précautions, réapparition de l’épidémie de l’Acinetobacter baumannii mais avec diminution des cas expliquant la chute du taux d’incidence à 16,66% en 2016. Cet état a persisté avec notification de 6 cas durant le premier trimestre 2017, soit 25,71% d’où une deuxième opération de désinfection au peroxyde d’hydrogène et ions d’argent qui a eu lieu en avril 2017.

Les nanotechnologies en appui à la lutte contre

les Bactéries Hautement résistantes aux antibiotiques

Le symposium qui s’est déroulé sur ce sujet a montré que durant ces dernières années, des évolutions majeures dans le domaine de la désinfection par voie aérienne et de la mesure objective de l’hygiène par bioluminescence ATP ont permis une meilleure maîtrise des infections associées aux soins environnementales. C’est dans cet objectif, qu’à été proposé au service de réanimation de l’hôpital Ibn Ziri, le programme de biodésinfection «SafeSpace» qui associe le bionettoyage à un procédé innovant de nébulisation submicronique hypersèche à base de peroxyde d’hydrogène et d’ions d’argent avec une validation rapide du niveau d’hygiène par mesure bioluminescente ATP. Le procédé de bionébulisation submicronique permet d’atteindre uniformément toutes les surfaces présentes dans l'environnement pour des résultats significatifs de stérilisation. Il permet une réutilisation rapide des zones traitées afin d'optimiser les capacités d'acceptation des établissements de soins et un déploiement généralisé dans les établissements de soins de santé afin d'optimiser les mesures de prévention contre les IAS. La mise en place du programme de biodésinfection SafeSpace permet de réaliser immédiatement des économies importantes par une réduction des surcoûts générés par les IAS. La nébulisation submicronique hypersèche à base de peroxyde d’hydrogène et d’ions d’argent permet de mettre en œuvre un programme innovant de maîtrise des IAS en permettant un engagement de réduction du taux de prévalence des IAS, un contrôle objectif du niveau de désinfection obtenu, une traçabilité des interventions effectuées et une véritable réponse à la réduction des surcoûts en relation avec la consommation d’antibiotiques et du taux des Bactéries multi résistantes (BMR) et hautement résistantes aux antibiotiques (BHRe) tel que préconisé par l’OMS.

lutte contre les bactéries résistantes aux antibiotiques

Un défi très loin d’être gagné

Cependant, la prise en charge des patients porteurs et/ou infectés par une BMR/BHRe, est un défi loin d`être gagné00 ! Beaucoup reste à faire pour l`amélioration des moyens de diagnostic, la mise en place des procédures et des bonnes pratiques d`hygiène dont l’hygiène des mains est un des piliers principaux, la rédaction de recommandations et/ou de consensus thérapeutiques.

Le réseau algérien de surveillance de la résistance aux antibiotiques est un acquis à préserver. Pour ce faire, il faut renforcer les moyens des laboratoires hospitaliers, encourager la surveillance intégrée, et impliquer d’avantage les microbiologistes dans la lutte permanente contre les infections associées aux soins. L’augmentation régulière des résistances bactériennes se traduit par une surenchère dans la prescription antibiotique, aboutissant à une l’amplification de l’incidence de ces résistances. Ce cercle vicieux se traduit pour la communauté scientifique, par une majoration croissante des dépenses en antibiotiques, et pour le patient, par une augmentation de la morbidité et de la mortalité due à l’échec thérapeutique d’une antibiothérapie devenant inadaptée.

Cette menace liée à la résistance bactérienne est mondiale, et aujourd’hui, prévenir l’émergence de bactéries résistantes et éviter leur propagation constitue un défi vital pour le monde médical. Si la lutte contre la dissémination des germes concerne tous les acteurs de la santé, et est actuellement relativement bien codifiée, beaucoup reste à faire concernant l’apparition des résistances, en grande partie liées au mésusage des antibiotiques. La réduction de la résistance bactérienne passe par le respect des règles d’utilisation des antibiotiques, qui doivent être maitrisées par chaque prescripteur quelque soit son niveau d’action. Cela suppose l’acquisition de connaissances pharmacologiques et microbiologiques, régulièrement actualisées par des programmes de formation continue, et une organisation efficace où collaborent, le laboratoire de microbiologie, la pharmacie et les services cliniques. L’ensemble des mesures proposées au cours de cette rencontre scientifique doit s’intégrer dans une politique d’antibiothérapie, qui doit engager, dans le cadre d’une coopération nationale et internationale, les acteurs de la santé humaine, de la médecine vétérinaire et de l’agriculture. A ce titre, le bionettoyage incluant la désinfection des surfaces devient un élément absolument essentiel pour empêcher la contamination et la propagation des infections associées aux soins partant du principe universel validé : on ne peut désinfecter, on ne peut stériliser que ce qui est propre.

Wassila Benhamed