Mercato : Riyad Mahrez en négociations avec l’AS Monaco

Si le départ de Riyad Mahrez de Leicester City est devenu désormais une certitude, sa prochaine destination reste encore inconnue. L’on sait pertinemment que l’international algérien, auteur d’une saison médiocre avec les Foxes, a demandé à ses dirigeants de respecter le deal dûment passé cet été et qui stipule qu’il pourra rejoindre un autre club à l’issue de cette saison, un accord sur le point d’être entériné puisque l’ailier gauche est transférable.

Annoncé à Arsenal et Liverpool, c’est pourtant en France que l’Algérien devrait poser ses valises, si l’on croit les dernières informations en date. Riyad Mahrez, qui plaît beaucoup à l’Olympique de Marseille qui veut l’intégrer à son « OM Champions Project », serait en négociations très avancées avec le champion de France, l’AS Monaco, a annoncé Claciomercato.

Riyad Mahrez, qui souhaite rejoindre un club qui lui permettra de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, trouverait son compte dans l’offre de l’AS Monaco, demi-finaliste de l’édition de cette année et surtout champion de France en titre. Le club de la Principauté voudrait attirer l’Algérien pour pallier le départ de Bernardo Silva, annoncé notamment du côté de Manchester United. Selon Calciomercato, les pourparlers avec l’entourage de Mahrez auraient atteint un stade très avancé, en ce sens qu’un accord définitif pourrait être trouvé très prochainement.

Mais cela ne veut pas dire pour autant que l’AS Monaco remportera à coup sûr «la bataille» Mahrez, car outre la concurrence des autres clubs qui fait rage, il faudra aussi parvenir à un accord financier avec Leicester City qui a, lui aussi, son mot à dire. La clause libératoire de l’international algérien est estimée à près de 40 millions d’euros. Autrement dit, les clubs qui voudraient recruter Riyad Mahrez devraient faire un gros effort financier. Le dossier reste ouvert.

