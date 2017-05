Radieuse-tournoi « Bahia Foot » : Le coup d’envoi avec 90 équipes

En présence de Belloumi, Megharia et Hansal, le coup d’envoi du 20e challenge national « Bahia Foot » a été donné par M. Gharbi Badredine, représentant du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. El Hadi Ould Ali, du représentant du wali d’Oran, M. Zaâlane Abdelghani, ainsi que du président de l’association Radieuse, Chafi Kada. Etaient présents à cette cérémonie, les anciennes stars du football algérien, messieurs Belloumi, Megharia, Haddou Moulay, Hansal Mohamed, Benchikha.

Cette 20e édition d’un challenge très prisé par des milliers de jeunes Algériens et d’émigrés en visite à El Bahia-Oran, qui se déroulera jusqu’au 15 juillet prochain au complexe sportif de la Radieuse « Reguig- Abdelkader », à Maraval, regroupe cette année 90 équipes venues de presque l’ensemble du territoire national. C’est donc 950 joueurs représentant les wilayas de Bordj Bou Arreridj, Msila, Saïda, Sidi Belabbès, Mascara, Mostaganem, Tiaret, Témouchent, Blida et Bouira, en plus d’équipes de la wilaya d’Oran qui joueront sportivement et dans un fair-play total pour monter sur le podium le 15 juillet.

Pour que ce challenge se déroule dans les meilleures conditions, les organisateurs ont décidé de prendre en charge les équipes durant le mois sacré du Ramadan, alors que le partenaire de la Radieuse, l’opérateur de téléphonie mobile, MOBILIS, a décidé de prendre en charge les équipements sportifs.

« Bahia Foot » est et restera un grand moment privilégié pour les milliers de spectateurs avides de beau football, avec des joueurs des deux divisions professionnelles et de jeunes dont le tournoi leur servira de tremplin pour leur carrière sportive et ceci, dans des conditions de sécurité et de fair-play irréprochables.

La Radieuse n’a pas manqué de mettre tous les atouts de son côté, dans une organisation parfaite qui a fait ses preuves par le passé et sans oublier la finale du 15 juillet qui verra la participation de stars sportives mondiales. Le tournoi verra la Radieuse rendre hommage et soutenir des anciens sportifs qui vivent des conditions difficiles.

En fait, «Bahia Foot» continuera dans la ligne tracée depuis 20 ans par la Radieuse, à savoir, la protection de la jeunesse des dérives et des maux sociaux.