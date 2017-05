COA/AGE : Trois candidats en lice

Le président de la Fédération algérienne d'athlétisme (FAA) et candidat à la présidence du Comité olympique et sportif algérien (COA), Abdelhakim Dib, a exprimé son «mécontentement» concernant les «défaillances» dans la préparation de l'Assemblée générale élective (AGE) d’aujourd’hui (10h), notamment en ce qui concerne les dossiers de candidature.

«Si je suis là, c'est pour exprimer mon mécontentement quant aux défaillances relevées sur la gestion du COA, notamment en ce qui concerne les dossiers de candidatures de l'AGE. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas la liste finale des candidats à la présidence du COA et à son bureau exécutif», a déclaré Dib lors d'une conférence de presse qu'il a tenue au centre des médias du complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger). Abdelhakim Dib a évoqué aussi la commission électorale et celle des recours, mises sur pied, selon lui, «loin de l'assemblée générale de l'instance», ce qui est «antiréglementaire». «Sincèrement, je m'inquiète, car beaucoup de choses montrent que ces élections sont orientées vers un candidat précis ou certains membres. La preuve : la commission électorale et celle des recours ont été désignées et non pas élues lors de l'AG ordinaire, ce qui est contraire au règlement. Je ne demande que la transparence», réclame le nouveau président de la FAA.

Par ailleurs, et évoquant son programme électoral, Dib dit vouloir «travailler pour le sport algérien», rappelant les résultats «décevants» du sport national depuis les jeux Olympiques de Sydney-2000. «Je veux donner un nouveau souffle au sport algérien et atteindre le niveau olympique, désormais très loin. Nous devons trouver des solutions pour créer le changement. Il faut activer une stratégie claire et suivre une méthodologie bien précise», a-t-il estimé, tout en proposant de «promouvoir les relations COA-Fédérations et COA-ministère de la Jeunesse et des Sports». La commission électorale du COA a retenu trois dossiers dans la course à la présidence de l'instance sportive, ainsi que 24 autres pour le bureau exécutif. Outre Dib, sont aussi candidats le président sortant, Mustapha Berraf, et l'ancien président de la Fédération algérienne de judo, ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Lebib.