Dans la LUCARNE : Les étrangers de retour

La présence des joueurs étrangers, africains notamment, dans le championnat national avait fait beaucoup de bruit. En effet, la précédente direction avait décidé de mettre fin à la présence de joueurs africains dans notre championnat national. Certaines équipes, à l'instar de l'USMA, de l'ESS, de la JSSaoura et du MOBéjaïa, avaient réussi à en bénéficier jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils avaient utilisé des prêts de la part d'équipes où ces joueurs étaient encore liés par contrat. Car, un joueur sous contrat ne pouvait pas être renvoyé directement. C'est-à-dire qu'il fallait attendre la fin de son contrat pour le faire. Ceci dit, un championnat algérien sans joueurs en provenance de l'Afrique était une décision définitive prise par la direction précédente de la FAF. On l'avait justifiée par le fait que nos clubs ne les payaient pas. D'où l'existence de beaucoup de cas litigieux entre employeurs et joueurs étrangers. Et c'est toujours la FAF, en dernier ressort, qui sera obligée de «casquer» et en devises. Echaudé par ces cas litigieux qui sont devenus récurrents et qui obligent la FAF d'intervenir, à chaque fois, pour parer au plus pressé, on avait tout simplement interdit leur recrutement. Certes, il y eut quelques voix qui se sont élevées pour dire qu'on n'avait pas le droit d'empêcher la circulation des personnes au sein du même continent conformément aux lois de l'Union africaine, mais... La décision a été prise et même effective. Lors de la dernière réunion du Bureau fédéral, il a été décidé de lever cette interdiction, puisque le président Zetchi et son Bureau fédéral ont statué favorablement quant au retour des joueurs africains dans le championnat national. Au lieu de trois joueurs, il n'y aura que deux étrangers par club sans condition d'âge comme ce fut le cas par le passé où les joueurs recrutés devaient être âgés de moins de 27 ans. La condition d'âge a été levée. Tout ce qu'il faudra respecter, c'est d'être à jour avec ces joueurs pour ne pas refaire les mêmes erreurs commises précédemment. C'est-à-dire qu'on fait venir des joueurs à «grandes pompes», puis, on les laisse à leur sort. Comme ce fut le cas de plusieurs joueurs comme Coumbassa, à titre d'exemple, où ce sont les supporters de l'USMH qui lui donnaient de l'argent de leurs poches afin qu'il puisse tenir le coup. C'est vrai que cette situation était des plus intenables, notamment pour la FAF. Le nouveau président et son BF ont leurs raisons en ne voulant pas reconduire ce qui a été décidé auparavant. Ils veulent que nos clubs puissent profiter de l'apport des joueurs africains dont la qualité a dépassé le continent, surtout que ces joueurs exercent même en Chine. Toutefois, il faut faire en sorte d'obliger nos clubs d'être solvables à leur égard surtout que ces joueurs africains ont été recrutés en devises. On ne peut avancer si on les fait venir et on les laisse sans argent. C’est inadmissible !

Leur retour n'aurait alors servi à rien, si ce n'est pour «bluffer» les uns et les autres. Cela ne peut mener à nulle part !

Hamid Gharbi