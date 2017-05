MCA-CRB : Un derby en nocturne

Cette rencontre derby entre le MCA et le CRB, au stade du 5-Juillet, aura lieu en nocturne, puisqu'elle coïncide avec le premier jour du mois béni de Ramadhan.

Ce match a été remis en raison du fait que le MCA avait joué un match du championnat national (mise à jour) contre le CSC au stade de Benabdelmalek de Constantine. Cette fois-ci, les mouloudéens, qui restent sur une victoire méritée, au 5-Juillet, contre la redoutable formation tunisienne du CSSfax, sur le score étriqué, mais important, de 2 à 1, sont très motivés pour continuer sur leur lancée. C'est vrai que les camarades de

Hachoud, auteur d'un but «canon» contre les sfaxiens, accusent un retard de sept sur le leader, l'ESS, qui a joué pour sa part tous ses matches, mais tout reste possible. Il est vrai que rien n'est encore définitif pour peu que les algérois réalisent un succès, aujourd'hui, 22h, devant une équipe du CRB quelque peu perturbée par le départ de son entraîneur, Badou Zaki, (fin de saison) qui a opté pour les marocains de Tandjer de l'ex-entraîneur algérien, Benchikha. Il faut admettre que les camarades de Derrardja, excellents, ces derniers temps, sont sur une courbe ascendante, bien «boostés» par la coupe de la CAF où ils arrivent à faire de très bonnes prestations. D'ailleurs, ils occupent la première place du groupe B devant le CSSfax. Les Belouizdadis, dont les joueurs ont perçu une partie de leur argent, mais aussi des primes de matches, notamment après leur victoire devant le NAHD sur le score de

3 à 2, sont entièrement libérés. Car la victoire devant le NAHD a fait énormément plaisir aux fans d'Al aquiba. Il est sûr que le grand public sera présent, surtout avec l'arrivée du mois du Ramadhan, celui de la «Rahma et El Ghofrane». Eu égard au caractère derby de cette empoignade, on s'attend à une joute serrée qui se jouera, selon les observateurs, sur un détail. Toujours est-il, le MCA ne veut pas lâcher du lest par rapport à l'ESS. Il cherchera à tout prix à remporter les trois points de la victoire dans l'espoir de revenir à quatre points des sétifiens. Ce qui relancerait un peu la course au titre. Pour cette rencontre, Mouassa pourra compter sur Nekkache et même Seguer. On annonce aussi le retour de Chérif El Ouazzani, surtout que Kacem est sorti pour blessure devant les tunisiens de Sfax. Si les mouloudéens affichent la même hargne que contre le CSSfax, ils seront mieux lotis que les belouizdadis qui ont pratiquement assuré leur maintien, eux qui comptent 36pts. Toujours est-il, le caractère derby va conférer, cependant, un cachet particulier à la rencontre. On espère que le faire-play sera prédominant !

H. G.