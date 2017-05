Hier à El-Mohammadia : USMH 1 - CSC 1

Cette rencontre assez importante pour le maintien en Ligue 1 débutera sur les chapeaux de roues. Et sur une belle action, les locaux ouvriront le score par Aïchi (6’).

On ne pouvait mieux commencer. Les Harrachis ne veulent pas, pour tout l’or du monde, perdre cette rencontre. Il faut dire que malgré les ennuis financiers du club, les Jaune et Noir ont fourni une très bonne première mi-temps. Toutefois, les Constantinois n’ont pas pour autant abdiqué, ils ripostèrent par Manucho, mais son essai ne trouvera pas le cadre (25’). En dépit de la volonté des uns et des autres, les deux larrons rejoindront les vestiaires sur ce score de 1 à 0. En seconde mi-temps, les Constantinois reviendront avec de meilleurs arguments et parviendront logiquement à égaliser par Belhkeir (75’). On peut même dire que les camarades d’Aoudia ont failli ajouter le deuxième but sans que personne trouve à redire. Ce nul fait énormément les affaires des poulains d’Amrani.

L’USMH, par contre, s’est mise dans le «rouge».Elle lui reste des matches pas faciles à négocier. Par contre, le CSC a son destin entre les mains.

H. G.