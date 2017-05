Discipline : Ghrib averti, Tabou suspendu six mois

Très attendues, les décisions de la commission de discipline sont tombées. Elles étaient attendues en ce sens où la CD avait eu à traiter des dossiers chauds, notamment ceux d’Omar Ghrib et Azzouz Tabou, convoqués pour expliquer leurs déclarations tapageuses de ces derniers temps.

Les deux responsables ont tous deux été sanctionnés, comme il fallait s’y attendre, même si la nature de la sanction n’est pas la même pour les deux hommes. En effet, Omar Ghrib, qui avait assumé avoir traité le nouveau bureau fédéral de «faible», s’en est sorti à bon compte, puisque la commission de discipline s’est contentée de lui adresser un avertissement et une amende de 100 000 DA.

A contrario, Azzouz Tabou a écopé d’une suspension de six mois ferme. «Après multiples séances d’audition de l’intéressé convaincu d’outrage à la fédération de part ses déclarations aux médias et en application des articles (Art. 123 Règlement des championnats de football professionnel /79 code disciplinaire de la FAF), la commission a décidé de suspendre six mois ferme, à compter du 22 mai ceci en plus d’une amende de 100 000 DA », pouvait-on lire sur le PV de la commission de discipline.

Ces deux sanctions font suite aux nombreux dérapages dont se sont rendus coupables certains présidents de club ces derniers temps. D’ailleurs, ceci a poussé la FAF et son président Kheireddine Zetchi a sortir de leur réserve et dénoncer une «compagne de déstabilisation de la part de certains présidents de club», exhortant au passage les présidents de club à faire preuve de sagesse et de réserve. Pis, il menace de «de poursuites judiciaires» tout auteur de déclarations portant atteinte à l’image de la fédération. En parallèle, Kheireddine Zetchi a décidé de réunir la LFP et la commission d’organisation de la coupe d’Algérie dans le but de revoir le calendrier de la fin de la saison, et plus particulièrement les dates et lieux des demi-finales de la coupe d’Algérie, source de toute la polémique qui a polarisé l’actualité du football national ces dernières semaines.

Amar B.