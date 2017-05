Le Coin du copiste : Les oasis orientales

L’émission «Repères», qui s’intéresse au patrimoine algérien à travers les régions d’Algérie chargées d’histoire, et que beaucoup d’Algériens, à l’exception des habitants de ces villes, ignorent dans leur majorité, nous a permis, la semaine dernière, de faire une escapade dans la ville de Biskra. La réalisatrice Naïma Gaci, qui nous a concocté ce documentaire d’une vingtaine de minutes sur la chaîne Canal Algérie, a fait montre d’un véritable travail de recherche historique et de prospection, en interrogeant la population de certains hameaux oubliés de la ville, notamment pour nous fournir, et ce en nous faisant voyager à travers les images et les sites, une somme d’informations anecdotiques sur l’histoire religieuse de la région, par le biais de ses zaouïas et medersas qui ont essaimé durant le temps. On découvre ainsi, dans les étendues de terre sèche, la région des Sidi Khaled traversant le Djebel Amour et formant quelques points verts au nord de Laghouat. L’édification de cette cité, bien que certains vestiges l’aient située beaucoup plus loin dans l’histoire, remonterait au 13e siècle où elle a connu l’expansion de l’islam et la constitution de plusieurs tribus d’origine arabe, à l’instar de la tribu des Kadjatta qui fondèrent la ville. Les habitants de cette région ont la réputation d’être de fervents musulmans, et, pourtant, ils se sont distingués à travers les âges entre autochtones et sédentaires, sans compter les populations semi-nomades qui opèrent selon les saisons des transhumances. Ces derniers se sont mélangés à plusieurs tribus qui se sont disputées le territoire et seraient apparentées à la tribu bien connue des Ouled Naïl, dont les femmes avaient si bien été peintes par Etienne Dinet. La région, formée de plusieurs archs, qui ont tissé des liens entre populations berbère et arabe, possède des mosquées qui ont été construites à des époques lointaines, puis reconstruites à leur emplacement initial. Ces édifices où l’on enseignait les préceptes de la religion et la vie du Prophète (QSSSL), étaient considérés comme des hauts lieux de savoir et de connaissance, pour les jeunes étudiants qui y faisaient leurs études, accueillis au sein même de l’établissement par les cheikhs. Le film nous fait également découvrir des sites antiques, du moins ce qu’il en reste, et l’on devine, dans certains villages en ruine, que les habitants ont dû connaître des périodes riches en histoires, particulièrement celle des saints dont quelques-uns seraient liés à de grandes tribus arabes, et que les savants de la région perpétuent, à ce jour, des mythologies locales, comme l’attribution de miracles. La région était ainsi devenue la plaque tournante des pèlerins venus des Ouled Djellal, en partance vers La Mecque. Les vieilles bâtisses distillaient, au 9e siècle, une atmosphère de convivialité et de rayonnement religieux et économique, grâce au commerce des dattes qui constituait 90% des revenus ; les dattes étaient souvent échangées contre du blé. Par ailleurs, les mystiques soufis de la mosquée Sidi Khaled avaient formé plusieurs générations de disciples qui ont transmis la tradition et conservé une précieuse collection de manuscrits, avec des versions du Coran et des hadiths dans les bibliothèques.

L.Graba