Basil El-Khatib, réalisateur du film Ben Badis à El Moudjahid : « Nous avons axé ce travail cinématographique sur des étapes essentielles de sa vie »

Rencontré, lors de la projection du film à l’Opéra d’Alger, sur le penseur et humaniste, mais aussi grand homme de religion, Ibn Badis, le réalisateur de cette superproduction, qui a enthousiasmé le public algérois, a bien voulu répondre à nos questions sur la confection de ce long métrage et donné ses impressions à chaud. Accompagné de l’acteur principal qui campait le rôle d’Ibn Badis, nous avons recueilli chez ce dernier quelques indications sur le tournage et les qualités morales du personnage qui a déteint sur l’acteur.

El Moudjahid : Quelles étaient vos approches pour la réalisation de ce long métrage ?

Basil El-Khatib : Dans ce film, nous avons adopté une nouvelle approche des films biographiques en misant sur l’extrapolation de l’environnement politique et surtout social d’Ibn Badis, afin de rapprocher le spectateur de cette personnalité et de comprendre les difficultés endurées dans l’accomplissement de ses buts.

À travers votre réalisation, nous avons senti une aire de tristesse dans la vie de Ben Badis… pourquoi ?

Sachant que l’essence même du cinéma est d’apporter toujours un plus, on ne s’est pas attardé sur les aspects que connaissent les Algériens sur cet homme afin qu’ils ressentent sa souffrance et l’ampleur de ses sacrifices. Nous avons axé ce travail cinématographique sur des étapes essentielles de sa vie afin que son expérience humaniste soit l’école de pensée qui révélera à chaque Algérien, la voie de la lumière.

Où aviez-vous tourné les séquences du film Ben Badis ?

Les séquences du film ont été tournés dans plusieurs lieux réels où les lieux réels. Nous avons été à Constantine, Alger, Tlemcen, Mostaganem. En ce qui concerne le décor principal, il a été réalisé au niveau de la cité de la production cinématographique qui se situe au niveau d’El- Achour où nous avons mis des décors sur lesquels nous avons travaillé avec des techniques modernes qui nous ont permis de transmettre aux téléspectateurs l’image de l’époque de la ville des Ponts suspendus.

Justement, est-ce que vous avez trouvé des difficultés lors tournage, sachant que Constantine et les autres villes ont connu des modernisations ?

Bien évidemment ! C’est le premier problème que nous rencontrons dans toutes les réalisations de films historiques, et non seulement pour la réalisation de ce film. Il faut dire que les traits historiques ont disparu avec les temps… Sachez que cela n’a jamais été un obstacle pour nous. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies avec lesquelles nous travaillons, nous avons pu présenter une image qui narre l’époque dans lequel Ben Badis a vécu.



Avez-vous fait des recherches approfondies pour la réalisation du film ou bien vous vous êtes juste limité au scénario ?

Il était évident pour nous de faire des recherches sur un personnage historique avant d’entamer ce travail. Nous avons exposé le projet à plusieurs personnes qui étaient en relation direct avec Ben Badis et aux historiens. Sur le plan de l’exactitude des faits historiques, j’estime que nous avons donné quelque chose sur lequel nous ne pouvons être dans l’ambiguïté.

Sihem Oubraham

Youcef Sehairi, dans le rôle de Ben Badis, à El Moudjahid :

« La dernière séquence où Ben Badis avait rendu

son dernier souffle m’a marqué le plus »



El Moudjahid : Quel était votre sentiment en incarnant le rôle de ce personnage historique ?

Youcef Sehairi : C’est un honneur pour moi d’incarner le personnage de ce grand homme qui a marqué l’histoire dont le nom a dépassé les frontières de l’Algérie. On ne peut en aucun cas résumer la vie du réformateur du mouvement scientifique algérien en deux heures ; on ne peut également s’empêcher d’accomplir un travail cinématographique sur la vie d’Abd El-Hamid Ben Badis.



Aviez-vous trouvé des difficultés pour incarner ce rôle ?

Je ne pense pas qu’il n’existe pas des difficultés pour un comédien d’incarner un personnage, même si ce personnage n’est pas historique.

À défaut d’informations de recherche sur le personnage.



Quel était la séquence qui vous a le plus marqué au moment du tournage ?

Je ne vous cache pas que l’incarnation de ce personnage m’a incité à doubler mes efforts et donner le meilleur de moi-même. Il m’est difficile de vous répondre, car toutes les séquences ont été marquantes, mais j’avoue que la dernière séquence où Ben Badis donnait son dernier souffle m’a marqué le plus.

Propos recueillis

par S. O.