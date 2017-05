Hommage au défunt Djelloul Malaïka : « La modestie humaine »

La librairie Chaïb-Dzaïr de l’ANEP a rendu, mardi, un hommage au moudjahid Djelloul Malaïka, militant du mouvement national et de la guerre de Libération. Il rejoignit les rangs de l’Armée de libération nationale (ALN) en 1955. Après l’indépendance, Djelloul Malaïka fut élu au Conseil national constitutif, avant d’être à la tête du bureau de soutien aux mouvements de libération (1965-1977). Il fut également député à l’Assemblée populaire nationale, durant plusieurs mandats.

En cette occasion, son frère cadet, Mohamed Malaïka, qui a occupé plusieurs postes de responsabilités, ancien présentateur à l’ENTV, a rappelé le riche parcours de son frère aîné avant et après le recouvrement de l’indépendance en 1962, où le défunt était connu par sa modestie.

Le conférencier a rappelé aussi le parcours riche de son frère en disant qu’il était «moudjahid, journaliste, militant politique et défenseur des peuples opprimés et des causes justes à travers le monde». En 2009, il est décoré par l’ambassadeur portugais en Algérie, José Moreira da Cunha, de la médaille de Grand officier de l’Ordre de la Liberté de la République du Portugal, pour son soutien et sa solidarité au mouvement de libération du Portugal. Le défunt n’aimait pas parler de ses missions secrètes, quand il convoyait des armes pour les Sandinistes du Nicaragua dans un cargo prétendument chargé d’oranges, ou quand il armait le MPLA en Angola en passant par la jungle de Tanzanie.

Le conférencier a profité de cette occasion pour présenter ses deux ouvrages en arabe, intitulés Lassar wa Hiwar Soura (le parcours et le dialogue de la photo), ainsi que Nisf Karn Mina Télévision (un demi-siècle de télévision). En ce qui concerne le statut de la presse algérienne, l’ancien journaliste a appelé à encourager la presse nationale, notamment les chaînes privées qui sont jeunes, et rappelle que la majorité des responsables des organes de presse sont issus de la presse publique. M. Mohamed Malaïka a également rendu hommage aux journalistes tombés au champ d’honneur durant la décennie noire qui a ciblé notre élite.

Hichem Hamza