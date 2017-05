La Générale de la pièce El-Loâba présentée à Alger : Un polar version comédie sociale

La générale de la pièce El-Loâba (le jeu), une intrigue policière en forme de comédie sociale, a été présentée, jeudi à Alger, dans une ambiance conviviale, devant un public restreint. Mis en scène par Yacine Zaïdi, sur un texte de Youcef Taâouint, le spectacle a occupé, une heure durant, l'espace de la salle Hadj-Omar du Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA), invitant les spectateurs à élucider l'énigme d'un crime passionnel commis par Mourad, un metteur en scène en sursis, qui reçoit l'étrange visite d'une intruse, se faisant passer pour une comédienne à la recherche d'un rôle. Obstinée à se faire distribuer, Amel, interprétée par Samia Tebbouche, va user de son charme, dans une scène suggérée, pour obtenir l'aval du directeur du théâtre et s'imposer à Mourad, rendu par Yazid Sahraoui, qui refuse toujours de lui accorder un rôle dans sa nouvelle pièce.

Le duo, usant du théâtre dans le théâtre, dans un double jeu intense, a bien alimenté l'intrigue qui finira par livrer ses secrets, à l'issue de la représentation, permettant ainsi au public de découvrir qu’Amel n'était autre qu'une inspectrice de police qui menait son enquête, cherchant à épingler l'assassin de metteur en scène... Dans le contexte de la trame, le spectacle, monté dans une situation unique, dénonce les procédés démagogiques d'attribution de privilèges et les passe-droits qui «minent bien souvent l'univers du 4e art», de l'avis de Youcef Taâouint, entre autres, président du Mouvement théâtral de Koléa (MTK). Rendu sur une scène nue, le spectacle s'est contenté d'une table qui faisait office de bureau du metteur en scène et d'un éclairage figé, dans un espace ouvert où le duo de comédiens, se donnant la réplique dans des échanges au rythme ascendant et soutenu, a occupé l'ensemble des compartiments de la scène.

Comédien depuis 1996 et apprécié du grand public tant au théâtre qu'à la télévision, Yacine Zaidi, également investi dans le monde de la conception, compte à son actif plusieurs mises en scène, dont Adhoua’e (lumières - 2014), coréalisé avec Abdelkrim Beriber, et Acondali (le condamné - 2015), rendue en amazigh. Produit par la Coopérative Port-Saïd, fondée depuis six ans par Mohamed Laouadi, la pièce de théâtre El-Loâba vient s'ajouter à d'autres spectacles à l’actif de la coopérative, dont Amar Bouzouar, Wazir Ourabbi K’Bir, Montserrat, écrite par Emmanuel Roblès, El-Mekhlouâe ou encore Appel masqué, présenté en 2016.(APS)