Portrait : Mohamed Laâraf, le sahraoui en burnous

Mohamed Laâraf, qui nous a aimablement accueilli chez lui, dans son modeste appartement situé à Bab Ezzouar, a spontanément répondu à nos questions, et raconté son parcours artistique que nous développons à travers ce portrait.

C’est à travers le tourne-disque et vinyles de sa grand-mère, alors fan de musique orientale et de tarab, que Mohamed Laâraf découvre, tout petit, les joies de la musique. Lui, qui était habitué aux chants religieux qu’il chantait lors des festivités consacrées au Maoulid Ennabaoui, dans son village natal. Né en 1964 à Boussaâda, ses premiers exercices de chants, voire souvenirs artistiques, trouvent leurs origines dans les zaouïas et écoles coraniques qu’il fréquentait. À peine 15 ans, Mohamed Laâraf désertait l’école et traversait le chemin du village à la découverte de nouvelles sonorités, plus modernes, jouées par de jeunes musiciens, au centre culturel du centre-ville.Adolescent, à la recherche d’une douceur maternelle perdue suite au divorce de ses parents et à son installation chez ses grands-parents, il trouve refuge dans la musique. Peu de temps après, sa voix ténor lui permet de rejoindre ce même groupe. Il enchaîne alors répétitions et scènes locales, et flirte avec le professionnalisme. Toujours avide de musique, ambitieux et rêveur, il décide de participer à «Alhan oua Chabab», ce programme révélateur de talents qui a bien su considérer le sien. «Je me rappelle de ce jour où j’ai emprunté de l’argent pour pouvoir me rendre aux sélections de d’«Alhan oua Chabab». J’étais là, face aux membres du jury, dont on comptait le grand Khelifi Ahmed, mais aussi Maâti Bachir parmi l’orchestre accompagnateur. On m’avait décerné le premier prix pour mon interprétation du quassid El-Atlal, d’Oum Keltoum, aux côtés de Cheb Mami, Zakia Mohamed, Souad Bouali, etc.», se remémore Mohamed Laâraf, le visage aux prises avec de grandes émotions. La voix bien exercée aux chants de Sabah Fakhri, Mohamed Abdelouahab ou encore Farid El- Atrach, Mohamd Laâraf se devait de choisir son style, après ce succès glorifiant, et identifier l’artiste en lui. Fier de son appartenance au grand Sahara algérien, il choisit alors de rendre hommage à ses origines, sa ville et sa culture, à travers le style sahraoui. Un style bien différent, mais aussi bien difficile à imposer, qu’il a su réussir, grâce à de grands auteurs et compositeurs qui ont mis en avant son identité et lancé sa carrière d’artiste reconnu. S’enchaîne un premier direct à la télévision, un premier concert, suivi d’un premier album enregistré sur cassette… jusqu’à participer à une première opérette et à un premier concert à l’international, plus exactement en Égypte, où Laâraf, amateur de tarab, chante le sahraoui en burnous. Au bout de près de 40 ans de carrière, Mohamed Laâraf, connu pour sa voix, son style, mais aussi sa bonne joie sur scène, n’a réussi à enregistrer que trois albums sur cassette. Un dernier album sur CD, où il rend hommage aux poètes et artistes de sa région, a vu le jour, il y a deux ans. Un bilan assez maigre en chiffres, que le chanteur dresse avec amertume après avoir consacré toute sa vie à son art et à la préservation du patrimoine musical sahraoui. Cette situation est, selon lui, due à l’inégalité des chances et d’attribution des scènes de la part de certains organismes culturels, auxquels d’ailleurs Mohamed Laâraf lance un SOS, au risque de voir ce style disparaître du paysage musical algérien, cédant la place à une musique non représentative de l’Algérie, ses tradition et encore moins ses valeurs. Optimiste, la tête haute et pleines de ressources, la voix du Sahara garde espoir et persévère avec les moyens du bord. Actuellement, Mohamed Laâraf travaille sur le projet d’un coffret collector rassemblant les plus grands titres et styles de sa région composé de 5 CD. Un projet prometteur qui a, sans doute, grand besoin de l’aide du ministère de la Culture, premier incubateur de l’art, mais aussi son premier conservateur, pour réussir.

Sihem Oubraham