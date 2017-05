Grand angle : Clarté

Les propos tenus par le président Emmanuel Macron, lors de sa visite au nord du Mali, plus précisément sur la base militaire française à Gao, ont prêté à une certaine ambiguïté. En évoquant «une exigence renforcée à l’égard des pays du Sahel et de l’Algérie», et en affirmant avoir fait part au Président Abdelaziz Bouteflika de sa «détermination sur le sujet et de (son) souhait de pouvoir parler de manière très franche», le président français a donné l’impression d’avoir franchi une ligne qui ne pouvait susciter que l’incompréhension et l’incrédulité de l’autre côté de la frontière qui sépare le Mali de l’Algérie.

Certains médias y ont même vu des «critiques» ou des «reproches» adressés à Alger. Rien de tel, s’est empressé de clarifier Paris, qui a tenu à lever toute l’ambiguïté née de ces propos. Le premier à avoir réagi, bien qu’il ait tenu à préciser qu’il n’était pas «mandaté» par Emmanuel Macron pour évoquer le sujet, est le président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. En visite à Alger, dans le cadre de la campagne du parti Les Républicains pour les législatives de juin prochain, Jean-Pierre Raffarin a déclaré, en réponse une question sur le sujet, que le président français «est très convaincu du rôle essentiel que joue l’Algérie dans la région et de la nécessité d’une coopération profonde avec l’Algérie dans la lutte contre le terrorisme». Et de poursuivre en affirmant que le président Macron «tient vraiment à ce que les Accords d’Alger soient une ligne politique majeure dans le règlement de la crise malienne». Le lendemain, c’est le porte-parole du Quai d’Orsay qui, dans son point de presse, a repris les mêmes éléments de langage pour exprimer la position de la France sur le rôle de l’Algérie dans le processus de paix au Mali. «L’Algérie est un acteur essentiel pour la sécurité du Sahel, et du Mali en particulier»,, a-t-il déclaré. Et de rappeler que «c’est sous l’égide de l’Algérie que l’Accord pour la paix et la réconciliation a pu être signé en 2015». Pour les autorités françaises, «cette feuille de route est essentielle et doit permettre le retour d’une paix durable au Mali». Romain Nadal poursuivra en déclarant, en réponse à la question sur ce que la France attend de plus de l’Algérie pour renforcer le processus de paix au Mali, que «comme cela a été indiqué par le président Macron et le ministre «(Jean-Yves le Drian), lors de leur visite à Gao, nous devons accentuer nos efforts communs pour y parvenir». Et d’ajouter : «Il nous faut également intensifier notre coopération pour lutter contre le terrorisme.»

Nadia K.