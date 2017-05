Comité des 24 : échec des tentatives de changer les termes de référence

L'ambassadeur et conseiller au ministère des Affaires étrangères, Mohamed Haneche, a affirmé, mercredi, que les tentatives de la diplomatie marocaine de remettre en cause la représentativité unique et légitime du peuple sahraoui par le Front Polisario et changer les termes de référence de la question, lors du des travaux de la réunion du Comité des 24 aux Caraïbes «ont échoué», dénonçant une machination grossière rejetée par l'ensemble des délégations. Compte tenu de l'importance de cette réunion de décolonisation qui s’est déroulée du 16 au 18 mai à Kingstown (Saint-Vincent et les Grenadines), et de la vocation du Comité des 24, qui est chargé à chaque fois de donner lieu à une discussion et un dialogue sur les moyens de faire progresser les cas de décolonisation qui restent, la délégation marocaine a profité de cette occasion pour présenter à l'ensemble des participants, deux agents marocains comme des prétendus représentants du peuple sahraoui autre que le Front Polisario. «Il s’agit évidemment d’une machination grossière destinée à remettre en cause le principe déjà reconnu par l’Assemblée générale des Nations unies, le Conseil de sécurité reconnaissant que le Polisario est le représentant unique et légitime du peuple sahraoui à l’exclusion de tout autre», a déclaré M. Haneche, lors d'un entretien à l'APS. L'ambassadeur algérien a, en outre, précisé que le Maroc a tout fait pour s’investir dans des actions destinées à changer les termes de référence de la question telle qu’elle est exposée au niveau du Comité de décolonisation, en tentant par des dialogues et négociations en suite par la force et la provocation en attaquant le diplomate algérien Sofiane Mimouni, mais aussi en imposant la présence de deux prétendus représentants du peuple sahraoui qui sont des élus marocains. «Les deux prétendus représentants du peuple sahraoui, qui sont des élus marocains, n’ont rien à voir avec la représentation populaire sahraouie au motif que ces gens représentent le peuple sahraoui, tout comme le Front Polisario», a-t-il renchéri. «La délégation marocaine a essayé par l'infiltration de ces deux agents marocains, même si d’origine ils sont sahraouis, de changer les règles du jeu et de faire accroire que la représentation du peuple du Sahara occidental appartient également à des gens qui n’ont rien à voir avec le Front Polisario», a expliqué M. Haneche. M. Haneche assuré qu'à la suite de cette attitude une réplique unanime de l’ensemble des délégations a été observée, refusant cette machination ou qu’il y ait une quelconque référence directe ou indirecte à ces «deux représentations marocaines qui n’ont rien à voir avec le peuple sahraoui et qui ne représentent qu’eux-mêmes». Dans ce sens, M. Haneche, qui était à la tête de la délégation algérienne, a souligné que le contexte de cette réunion est très spécial, car il intervient au lendemain de l’adoption de la résolution 23-51 du Conseil de sécurité adoptée au mois d’avril qui confirme, de manière très forte, le droit à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental. «Le Secrétaire général de l'ONU affirme, à cette occasion, une déclaration de substance très importante dans laquelle il a demandé à un bon nombre de partis, y compris le Maroc et le Polisario, de reprendre les négociations pour une relance effective et sans condition du processus de paix.» Le porte-parole du secrétaire général de l’ONU, Stéphane Dujarric, a apporté des précisions concernant l’incident survenu, lors d’une réunion de l’ONU sur la décolonisation à Kingstown, en affirmant qu’il s’agissait «d’une perturbation» du débat qui n’a pas nécessité l’intervention de la sécurité. Selon M. Haneche, «les travaux ont donné lieu à des résultats plus clairs : que la représentativité en tant que représentant unique et légitime du peuple sahraoui est le Front du Polisario, la pertinence du plan de règlement, l’attachement aux résolutions du Conseil de sécurité et la poursuite des efforts pour ramener les marocains et les sahraouis (les protagonistes du conflit) à négocier de bonne foi pour faire avancer le dossier».