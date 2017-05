Conseil de la Nation : Réunion de l’instance de coordination consacrée au débat du projet de règlement intérieur

L’instance de coordination du Conseil de la nation a tenu hier une réunion consacrée à la présentation et au débat du projet de règlement intérieur et de la loi organique régissant les relations entre les deux chambres du Parlement et entre celles-ci et le gouvernement, a indiqué le Conseil dans un communiqué. La réunion, présidée par M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil, a été consacrée à la présentation et au débat du projet de règlement intérieur, amendé conformément aux dispositions de la Constitution 2016 et la loi organique régissant les relations entre les deux chambres du Parlement, et entre celles-ci et le gouvernement, élaborée par la commission élargie des affaires juridiques et administratives et des droits de l’homme, a indiqué la source. Le projet, soumis pour enrichissement, comprend 59 nouveaux articles sur 196, ajoute le communiqué. Le bureau du Conseil de la nation avait tenu, plus tôt dans la journée, une réunion présidée par M. Abdelkader Bensalah, au cours de laquelle un exposé a été présenté par la commission élargie des affaires juridiques et administratives et des droits de l’homme, sur le projet de règlement intérieur du Conseil de la nation.