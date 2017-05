M. Boudiaf félicite le nouveau DG de l’OMS : consécration méritée

Le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a adressé ses «sincères et chaleureuses félicitations» au nouveau directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, pour son élection à la tête de l'organisation, qualifiant cette consécration de «méritée», et couronnant «un remarquable parcours professionnel au service de la santé partout et pour tous», indique son département ministériel dans un communiqué.

«Vos compétences indéniables, et votre expérience avérée, votre parcours professionnel et votre engagement personnel ont, probablement, étaient pour beaucoup dans le choix qui s’est porté sur vous par la majorité des pays membres de cette Organisation», a déclaré M. Boudiaf, qui s'exprimait en sa qualité de président du Groupe des pays membres de la Région africaine de l'organisation. «Tous ces atouts dont vous disposez vous aideront, très certainement, à vous acquitter convenablement de votre haute et exaltante mission», a-t-il ajouté. «Les Etats membres de l’OMS vous ont élu en premier lieu pour poursuivre le travail méritoire réalisé avec détermination par vos prédécesseurs et pour engager de nouvelles actions qui pourraient s’avérer incontournables pour relever les défis auxquels nous pourrions faire face», a ajouté le ministre. Les Etats membres vous ont choisi en deuxième lieu «pour donner une nouvelle impulsion à notre organisation par l’amélioration de sa gouvernance, le renforcement de son efficience et l’élargissement de ses performances», a poursuivi le ministre, observant que «le leadership» du nouveau DG de l'OMS son «engagement et sa vision», seront «très précieux pour l’accomplissement de ce triple objectif», et soulignant que les Etats membres «attendent de vous des actions concrètes qui permettront à l'organisation d'assumer pleinement son leadership sur les questions de santé mondiale». Il s'agit des actions, a relevé le ministre, qui permettront de «conférer à l'Organisation «plus de prévisibilité, de visibilité et d’autonomie sur le plan financier dans une conjoncture de raréfaction de ressources et de multiplication des défis auxquels l’OMS fait face», observant que les Bureaux régionaux devraient être encouragés à jouer un rôle plus important. M. Boudiaf a également cité dans sa déclaration, faite au nom du Groupe africain, les actions relatives à la mise en œuvre complète du programme de l’OMS pour la gestion des situations d'urgence, notamment dans la Région africaine qu'il considère comme étant «l’une des plus exposées». «D’où l'importance de votre action visant à renforcer la résilience de nos systèmes de santé et à améliorer nos capacités de riposte aux différentes crises qui pourraient se présenter», a-t-il dit, suggérant qu'une «attention particulière devrait être consacrée aux Régions qui subissent la double charge des maladies transmissibles et non transmissibles», et invitant le nouveau DG à favoriser parmi ses priorités africaines, la contribution de l'organisation à réaliser les Objectifs du développement durable à l’horizon 2030. En sa qualité de président du Groupe africain, M. Boudiaf a entrepris, de nombreuses consultations avec ses homologues des différentes régions pour plaider en faveur d’un soutien au candidat africain Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en marge des travaux de la 70e Assemblée générale de l'OMS.



Nécessité d’orienter l’action stratégique de l’OMS



M. Abdelmalek Boudiaf a mis en avant l'approche de l'Algérie fondée sur la nécessité d'orienter l'action stratégique de l'OMS vers l'appui à la mise en œuvre des plans nationaux de santé. M. Boudiaf a indiqué que les principes fondamentaux sur lesquels reposent les objectifs de développement étant «complémentaires et indivisibles», l'Algérie «estime que l'action stratégique de l'OMS doit être orientée vers l'appui des plans nationaux de santé, d'autant que la santé est désormais une condition préalable et un indice important de développement durable». L'Algérie a œuvré depuis l'indépendance à consacrer l'accès de tout les citoyens à la santé en tant que droit constitutionnel, sans conditions et ni exclusive, «la stratégie nationale de développement durable ayant pris en considération le besoin de renforcer le système de santé». Dans cette perspective, a-t-il poursuivi, «les investissements de l'Etat algérien dans le secteur de la santé ont permis d'augmenter la moyenne de vie et de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle, outre l'éradication de la plupart des maladies infectieuses». Il a cité à titre d'exemple la récente certification de l'Algérie, pays libéré de la poliomyélite, en sus d'être en phase d'éradiquer la Malaria en 2018, avec l'appui de l'OMS, et ce de par les réformes qu'elle a engagées en tant que pays responsable de son développement économique et sociale», visant à renforcer le système de santé pour faire face aux nouveaux défis du programme de développement durable. M. Boudiaf a mis en avant la vision de l'Algérie qui estime que «la rareté des ressources de financement et le recul du financement public du développement, nous imposent de recourir à de nouvelles sources de financement y compris la recherche de moyens modernes de financement, l'utilisation de solutions alternatives non financières, et le transfert des connaissances et expertises dans le cadre des différents programmes de développement».

L'Algérie considère l'engagement des chefs d'Etat et de gouvernement vis-à-vis du programme d'action d'Addis-Abeba, comme «une opportunité à saisir et un cadre adéquat qu'il faut favoriser pour créer un environnement adéquat au développement durable à tous les niveaux dans un climat de partenariat et de solidarité internationale».