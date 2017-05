Dans la lucarne : Sportivité, malgré tout !

Nos championnats respectifs sont arrivés à leur terme pour la plupart, hormis la Ligue-1 où l’on continue de se défendre « becs et ongles» pour tenter de s’en sortir pour ceux qui ne veulent pas rétrograder ou mettre la main sur le fameux sésame pour prendre les commandes et partant le titre de champion d’Algérie. C’est vrai qu’en Ligue-1, la bataille est encore féroce entre Mouloudéens et Sétifiens, même si ces derniers ont pris une sérieuse option à la faveur de leur victoire, at home, devant la JS Saoura, même si ce fut très difficile.

Pour les relégables, c’est toujours la « bouteille à encre ». On ne sait pas encore qui va rétrograder, notamment qui sera le premier relégable. Mais on sait, d’ores et déjà, que le MOB et le CAB joueront, sans risque de nous tromper, la saison prochaine en Ligue-2. Pour les divisons inférieures, on connaît les lauréats. Les derniers à avoir composté leurs billets sont le RC Kouba et l’AS M’lila. Le WAT l’avait fait bien avant, du fait que sa domination fut des plus totales, sans aucun concurrent ou presque, eu égard à son écart assez béant sur son poursuivant immédiat, l’OM Arzew. C’est vrai que notre football, cette saison, a vécu des moments très difficiles, notamment les soupçons de corruption et de combines de matches, si flagrants des fois que certains n’ont pas hésité à faire appel à la police pour tenter de dénoncer ceux qui ont tentés de changer les résultats en corrompant des joueurs. Aujourd’hui, on

approche, comme l’on dit, les joueurs et plus l’équipe. C’est une façon plus simple pour assurer le coup et aussi pour que la mèche ne soit pas vendue. Cette nouvelle façon de faire est presque monnaie courante au point où ils ont réussi à nous détourner de ce football que nous aimons tous du fond du cœur. D’ailleurs, il est devenu « leur culture à eux ». Toutefois, dans ce milieu honni de tous, il existe heureusement des personnes qui ne veulent pas élargir davantage la bouche du gouffre. Ils tentent à leur façon de sauver ce qui peut l’être. C'est-à-dire qu’ils veulent garder leur dignité, même s’ils savent qu’ils sont déjà condamnés au purgatoire. Je vise ici la formation de la Soummam : le MO Béjaïa. Cette équipe est parvenue, une saison auparavant, à la finale de la coupe de la CAF. Elle a été freinée en finale par le grand TP Mazembe, une équipe très bien organisée sur tous les plans. Une année plus tard, cette équipe est devenue relégable et joue alors en Ligue-2. Cette descente est vue par les nouveaux dirigeants qui viennent de prendre en main cette formation du Mouloudia de Béjaïa comme une très bonne chose. Elle leur permet de se régénérer pour plus tard lancer de jeunes joueurs qui seront certainement le froment de demain. Malgré cela, cette équipe se donne à fond afin de préserver l’éthique sportive. Ils ont bien joué devant le MCO et ont même failli les accrocher si Boukacem n’avait pas « vendangé » le penalty. Ceci dit, c’est tout à l’honneur de cette équipe du MOB qui aura aussi à affronter l’ESS et d’autres équipes ; il reste encore trois journées de championnat de Ligue-1.

Il y a lieu aussi de louer le comportement de l’équipe de Beni Douala (Championnat national Amateur-Groupe Centre). En dépit de leur déception d’être passer à côté de l’accession en Ligue-2, les joueurs de cette formation sont restés dignes en souhaitant bonne chance à la formation koubéenne qui a accédé à leur dépens. Ils n’ont nullement cherché de palliatifs pour justifier leur échec. C’est un bon groupe qui jouera sûrement la saison prochaine pour l’accession. Avec une meilleure préparation et des ajustements au niveau de quelques postes, ils peuvent accéder très vite au palier supérieur. C’est la marque des grandes équipes. Sportivité qu’on tu nous tiens !

Hamid Gharbi