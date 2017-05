Ligue des champions (phase de poules), Caps United (Zimbabwe) 2 - USMA 1 : Tout est à refaire

Les Usmistes avaient quitté le territoire national, dimanche dernier, afin de capitaliser leur pactole suite à leur victoire, at home devant les Libyens du Ahly de Tripoli sur le net score de 3 à 0. En dépit de l’altitude (1.400 m au-dessus de la mer, à Hararé), les Algériens débutèrent sur les chapeaux de roues, puisque dès la 4e minute de jeu, sur une échappée de Beldjillali, son centre trouvera Meziane, qui, seul, ne put ouvrir le score. Un but tout fait. Puis, au fur et à mesure que le temps s’égrenait, une action rapide suite à un dribble «chaloupé» sur Belguit, un «cafouillage» s’en suivra, Chitiou du plat du pied trompe Zemmaouche (16’). La défense de l’USMA n’a fait que suivre les dégâts. Les camarades de Koudri sont assez dangereux en attaque, mais ils manquent de concentration dans le périmètre adverse. Il faut dire que cette équipe zimbabwéenne était vraiment prenable. Le manque de pressing sur le porteur du ballon ne leur avait pas permis d’avoir un ascendant sur cette équipe du Caps United. Meziane, Derfalou et Andria arrivaient, cependant, à taquiner l’arrière-garde de cette formation, mais... Et à la dernière minute du premier half, une échappée de Derfalou, suivie d’un puissant tir qui sera repousser par le gardien sur la transversale. Les Usmistes méritaient de revenir au vestiaire avec le partage des points, mais l’efficacité n’était pas au bout du pied. En seconde mi-temps, les Algérois reviennent dans le match et parviendront à égaliser, suite un coup franc, exécuté par Meftah et transformé par Abdellaoui de la tête (68). Et à dix minutes de la fin de la partie profitant de l’apathie de la défense usmiste, Bernard Chitiou ajoutera calmement le deuxième but (81’) (doublé). À ne rien comprendre ! Comment peut-on perdre de cette manière une rencontre qui était entièrement à l’avantage des Algériens ? Il faut dire qu’ils auront la possibilité de se reprendre, mais il faudra améliorer sensiblement le jeu défensif. Est-ce l’altitude ? Mystère et boule de gomme.

H. G.