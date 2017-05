Ligue 1 (27e journée - mise à jour) : USMH - CSC, un match à six points

La comission des compétitions de la LFP a programmé pour demain, vendredi, à 16h, au stade d’El Mohammadia, le match USMH-CSC. Il s’agit, on ne le dira jamais assez, d’un match à six points. De plus, il est question d’une confrontation entre deux équipes concernées directement par la relégation. Toujours est-il, avec ses 33 pts, les Harrachis comptent quatre points sur le CSC (29 pts). Cela n’a été possible que grâce à la victoire du club constantinois sur l’équipe du MCA qui avait fait preuve d’une affligeante inefficacité. La victoire a relancé les poulains d’Amrani qui sont décidés à se tirer d’affaire quelles que soient les embûches. Il ont désormais une série de résultats fructueux comme le nul ramené de Tizi Ouzou devant la JSK, une équipe menacée directement de relégation. Les poulains d’Amrani sont appelés, demain devant les Harrachis, à confirmer leurs derniers bons résultats acquis de fort belle manière. Eu égard à ce qu’ils ont montré lors de leurs dernières sorties, les camarades de Mohamed Cédric ont les moyens de surprendre les Harrachis. Les Jaune et Noir ont eux aussi montré de très belles choses devant l’USMA, au stade 5-Juillet, et l’ESS, au stade 08-Mai 45 de Sétif. C’est vrai qu’on avait énormément parlé du but sétifien refusé par l’arbitre Benbraham (il est mis au frigo jusqu’à la fin de saison), mais les camarades de Zeghba, un excellent gardien, ont prouvé sur le terrain qu’ils possèdent un groupe de qualité et ce malgré le départ de Boualem Charef. Le groupe est pour le moment drivé par Bechouche, l’ancien joueur de l’USMH. Sa fidélité a été prouvée d’ailleurs à diverses circonstances. Il est vrai que les Harrachis sont en bute à des problèmes organisationnels au niveau de la direction du club. Après le départ de Mohamed Laib, on a assisté au retour de Abdelkdare Mana, le seul que la justice a jugé règlementaire, comme l’avait affirmé Laib en personne. Ce dernier est contesté étrangement par des supporters d’El Harrach. Un

« imbroglio» qui ne veut pas finir. Toujours est-il, Mana a tout fait pour motiver les joueurs en leur octroyant la prime du match nul ramené de Sétif. Il est même prêt à faire plus pour les joueurs qui ont toujours répondu présents. En dépit de tout cela, on s’attend à un match très disputé et personne ne voudra rien céder. Que le fair play soit au rendez-vous!

