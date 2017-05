Congrès de l’ONJSA : Youcef Tazir réélu

Le congrès de l’ONJSA, l’organisation syndicale des journalistes, s’est déroulé, hier à la salle des conférences du stade du 5-Juillet, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, El-Hadi Ould-Ali.

Le ministre de la Jeunesse et des Sports n’a pas manqué de «montrer le soutien indéfectible de son département pour accompagner les journalistes». ll a salué «l’action des journalistes dont la mission est des plus nobles». Puis, le président sortant, Youcef Tazir, a étalé aux présents les bilans moral et financier. Ils ont été adoptés à l’unanimité des journalistes où l’on a dénombré plus de 90 entre journalistes et photographes. Le quorum a été largement atteint. Notons que le ministre de la Jeunesse et des Sports a suivi les travaux de l’ONJSA du début jusqu’à la fin. Un geste apprécié par tous les journalistes. Cela dit, cette opération, notamment celle relative au bilan moral, a été suivie par un riche débat dans lequel «l’ensemble des journalistes ont exigé de leur organisation de faire preuve de plus de fermeté pour lutter à préserver les intérêts des journalistes dont la plupart sont agressés et malmenés dans les enceintes sportives. On en a marre du mépris des responsables des stades». Face à cette situation, le ministre a affirmé qu’il fera tout pour régler ce problème. Il va d’ailleurs réunir les différents responsables des infrastructures sportives pour les instruire afin d’aider les journalistes. «Il est inadmissible et même scandaleux que des journalistes soient agressés et méprisés dans les infrastructures sportives. On réunira même les nouveaux membres de l’ONJSA qui viennent d’être fraîchement élus pour s’entendre sur les mesures à prendre.» Il est clair que c’est judicieux qu’on prenne de telles positions du fait que le problème n’a que trop duré, surtout que les infrastructures sportives pour la plupart appartiennent à l’État. Il faut dire que tous les journalistes présents avaient insisté sur l’accueil dans les stades et même les salles. Il y a eu aussi l’amendement de plusieurs articles, dont celui relatif au journaliste, photographe et même caméraman, comme l’avait soulevé les gens de l’audio-visuel. Ce point, faut-il le rappeler, a été adopté. Même la création d’une commission des journalistes sportives femmes a été votée par les présents sur suggestion de Leila Benferhat. «Les anciens journalistes, comme l’avait évoqué le président Youcef Tazir, qui l’a été à l’unanimité des voix, que seront des membres à part entière.»

Comme cette association syndicale non politique ne dispose pas de finances, hormis celle de ses sponsors, vient d’adopter suite au vote proposé une clause où les journalistes doivent payer une cotisation annuelle de 1.500 DA. C’est la proposition d’Abdou Seghouani. Certains ont même proposé 2.000 DA.

«Pour être une association forte, il faut l’être par les ressources des ses propres membres.» Après les derniers amendements, le bureau exécutif se compose, outre le président, les membres sont comme suit : Asma Halilmi (Compétition), Wahiba Benhaoua (ENTV), Dounia Hadjab (ENTV), Noureddine Saïdani (Chaîne II), Hocine Zenati (Echourouk), Hamed Hamour (Echaâb), Abdelkader Kelfat (APS), Kamel Rachdel (Horizons), Halim Belkirouz (Ennahar), Almine Andaloussi (Le soir d’Algérie), Abdelghani Laib (Chaîne I), Rédha Maouche (El Moudjahid), Rédha Abbas (El Khabar). Notons que la commission a été présidée par Abdelhamid Gharbi. Mounir (le Temps), membre, ainsi que Mokhtar Hemani (Canal Algérie) et Brahim Djatout (El Fedjr). Globalement, les travaux se sont déroulés dans une très bonne ambiance où beaucoup de journalistes ont appelé à la «solidarité et à la fraternité entre journalistes».

L’existence de deux associations n’est pas un problème, selon Youcef Tazir, même si, pour la représentation internationale, ils ne peuvent pas accepter les «deux casquettes». Il est certain que le nouveau bureau est animé d’une farouche volonté pour faire changer les choses à l’avenir et que tous les questionnements relevés, çà et là, ont tous été répertoriés et pris en ligne de compte pour être exposés à qui de droit.

H. G.