Tennis de table (seconde division) : Accession du Chabab Ryadi Alger Plage et du RC Arbaâ

Le Chabab Ryadi Alger Plage (CRAP-Bordj El Bahri) et le RC Arbaa de tennis de table ont arraché leur accession à la seconde division du championnat national seniors par équipes, en remportant, respectivement, les 1re et 2e places des matchs barrages, joués samedi et dimanche à la salle omnisports de Bou Ismail (Tipasa). Le tournoi d'accession pour la division nationale deux a regroupé les clubs des championnats des cinq régions de la division trois, pour arracherles deux billets mis en jeu par la Fédération algérienne de tennis de table (FATT). Dans une poule unique regroupant les cinq équipes jouant l'accession, le CRAP (Centre Est) n'a laissé aucune chance à ses adversaires, battant par un score identique (3-0), tour à tour, le RCA (Centre Ouest), Kalaa de Sétif (Est) et Ghriss Mascara (Ouest), alors que le champion de la région Sud, le NCRLSC Ouargla, a déclaré forfait pour le tournoi. Pour réaliser cet exploit, le CRAP a engagé ses meilleurs pongistes, conduits par le plus ancien, Imad Oustani, son fils Amdjed, Mohamed Amrar, Larbi Hamdani, Abdelouareth Benbrahem et Zaha-Eddine Amrane. "C'est une accession amplement méritée au vu des efforts fournis par les athlètes, leurs staffs et les responsables du club. Cette montée en division deux constitue un énorme exploit pour le CRAP qui n'a que trois années d'existence", a déclaré à l'APS le responsable technique du club, Lyes Khenniche, remerciant au passage toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à ce sacre qui s'ajoute aux différents coupes et titres que le club a remportés depuis sa création. De son côté, le président du Club sportif amateur (CSA) du CRAP, Hakim Bellahcene a estimé que cette accession est «un résultat plus que satisfaisant à méditer par les autres sections». «On ne peut qu'être fiers de nos pongistes qui forment notre club dont beaucoup de jeunes talents. Cette performance est le fruit d'un travail remarquable que nos techniciens font depuis le lancement de cette section qui grandit d'année en année. Elle permet aussi à nos athlètes de voir leurs efforts récompensés par un titre qui leur donne de l'espoir pour persévérer», a-t-il indiqué. La section de tennis de table du CRAP a été lancée en 2014 par un groupe de conseillers en sport qui ont voulu prendre en charge la multitude de jeunes pongistes issus de la région, avec la mission de prendre part à leur éducation, formation et contribuer à leur épanouissement physique et intellectuel, en développant des programmes sportifs et en participant à la promotion du fair-play, à la prévention et à la lutte contre la violence. «À mon sens, le club sportif de nos jours doit être une entreprise à vocation éducative avant tout. Il faut toujours œuvrer à mettre en valeur le monde sportif amateur qui est et restera pour toujours le vivier du sport de haut niveau», a expliqué pour sa part Lyes Khenniche, membre fondateur. Mais comme tout petit club, le CRAP souffre d'un manque de moyens qui frênent quelque peu l'élan que les dirigeants ne veulent pas casser.

«C'est notre amour pour cette discipline qui nous donne cette envie de nous transcender et de ne pas arrêter à mi-chemin. Pour l'instant, on tient bon, beaucoup plus grâce à nos contributions personnelles, et nous attendons des jours meilleurs, surtout pour nos nombreux jeunes pongistes», a tenu à dire Khenniche, lançant un appel aux différentes parties concernées pour venir en aide au club.