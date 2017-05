Togo : Claude Le Roy défend ses choix de joueurs pour l’Algérie

Le sélectionneur français de l'équipe togolaise de football Claude Le Roy a défendu ses choix de joueurs pour le match en déplacement face à l'Algérie le 11 juin prochain dans le cadre de la 1re journée (Gr. D) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2019, qu'il affrontera avec plusieurs joueurs locaux. "Il y a des joueurs qui sont toujours importants comme Adebayor, et d'autres qui arrivent comme Atakora, Djene et Bebou. Mais je pense que le moment était arrivé de régénérer ça. Et le timing est bon. Après le match contre l’Algérie, il y a 10 mois avant un autre match des éliminatoires. Bien évidemment on n’est pas favoris dans ce groupe", s’est défendu le technicien français, cité mardi par le site spécialisé Africa Top Sports. Outre l'Algérie et le Togo, le groupe D est composé du Bénin et de la Gambie. Dans la liste des 23 joueurs figure le capitaine Emmanuel Adebayor, à l’inverse de Matthieu Dossevi, blessé, ou encore d’Alaixys Romao. Du coup, plusieurs nouveaux visages intègrent le groupe, à l’image d’Elom Nya-Vedji.

"Si on veut franchir un palier, c’est en partant avec de jeunes joueurs. Il y en a dans le championnat mais aussi des jeunes que j’ai vus dans des tournois d’académies. C’est un gros risque certes mais j’ai toujours fonctionné comme ça. Je ne suis pas là pour assurer des résultats moyens à court terme, je suis là pour construire quelque chose à long terme", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : "Si on ne prend pas de risque dans ce métier, si on n’est pas là en train de préparer l’avenir, si on se contente juste de gérer ce qu’on a en arrivant, je pense qu’on ne fait pas son boulot. J’ai vu plein de matchs, j’ai vu plein de joueurs, à eux de jouer", a conclu Le Roy. Avant d'affronter l'Algérie, les Eperviers disputeront deux matchs amicaux en France : contre le Nigeria le 1er juin à Paris puis face aux Comores le 4 juin à Martigues.